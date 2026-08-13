المالية توضح: ما يتداول عن الإمتناع عن صرف مخصصات المساعدة المدرسية للعسكريين والمتقاعدين من القوى الامنية ادعاءات غير صحيحة

أكدت وزارة المالية، بعد تداول بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وربما لغايات مشبوهة تدعي امتناع وزارة المالية عن صرف مخصصات المساعدة المدرسية للعسكريين والمتقاعدين من القوى الامنية، ان "هذه الادعاءات غير صحيحة على الاطلاق اذ ان المنح تلك قد تمت المباشرة بصرفها منذ قرابة الشهر ولم يتبق منها أي ملف لأي ادارة لم يتم انجازه، وكان آخرها الملفات الخاصة بمتقاعدي قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع، وقد تم تحويلها جميعها عبر مصرف لبنان الى الحسابات الخاصة بكل مستفيد كل من مصرفه المعتمد."