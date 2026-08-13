وزير المهجرين بحث مع سفيري لبنان في الإمارات والهند في فرص تبادل الخبرات

بحث وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، مع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر وسفير لبنان لدى الإمارات العربية المتحدة طارق منيمنة، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ، إضافة إلى فرص الاستثمار والشراكات بين لبنان وكل من الهند والإمارات.



وتناول لقاء شحادة مع السفير جابر التحضيرات لزيارة الوزير المرتقبة للهند ومشاركته في مؤتمرBengaluru Tech Summit (BTS)، المقرر عقده في مدينة بنغالورو.



كما تم البحث في أهمية مشاركة لبنان في المؤتمر لتعزيز حضوره في المحافل الدولية المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على الطاقات والكفاءات اللبنانية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات بين المؤسسات والقطاعين العام والخاص في لبنان والهند.



وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا في بيان، بأن "Bengaluru Tech Summit يعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويجمع مسؤولين وخبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم للبحث في أحدث التطورات والتوجهات التكنولوجية، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات الرقمية والتكنولوجية".



وكذلك، بحث شحادة مع السفير منيمنة في سبل تطوير التعاون بين لبنان والإمارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع التكنولوجي، بما يساهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.