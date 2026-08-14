عطل الـ«سيستم» في مرفأ بيروت... نقابة مالكي الشاحنات توضّح

صدر عن نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، بيان أوضحت فيه "البيان الصادر عنها في وقت لاحق، فأشارت إلى "ان العطل في "السيستم" الذي حصل منذ نهار أمس ولغاية اليوم هو تابع لنظام نجم الجمركي وليس لإدارة مرفأ بيروت.. فأقتضى التوضيح".