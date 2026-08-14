الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات
أخبار لبنان
2026-08-14 | 09:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات
صدر عن مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" بيان، تضمن انذارا عاما عاما بقطع التيار الكهربائي لاسيما عن القطاع العام "، مشددا على تفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات.
نص البيان: وجاء في البيان:
"نظراً لحالة الطوارئ والقوة القاهرة، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في لبنان والمنطقة، ولا سيما الارتفاع غير المسبوق لأسعار المشتقات النفطية نتيجة تبعات الحرب في المنطقة، حيث قاربت مستويات السعر العالمي للغاز أويل /1500/ دولار أمريكي للطن المتري الواحد، في حين كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعدّت موازنتها لهذا العام 2026 على أساس سعر حوالي /680/ دولار أمريكي، أي بارتفاع راوح من 88٪ إلى 91٪ عالمياً، وهو أمر يفوق القدرة المالية للمؤسسة على التحمّل، لكونها مشكلة عالمية تضرب قطاع النفط ويُقتضى معالجتها على صعيد الحكومة اللبنانية بوصفها قوة قاهرة (force majeure)، عدا عن تداعيات الحرب على لبنان، ولا سيما الهدر غير الفني وانخفاض نسب جباية فواتير الكهرباء في عدة مناطق، إضافة إلى تراكم المتأخرات من الفواتير المترتبة على الإدارات العامة والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه، والبلديات، وغيرها، ما أثّر سلباً بشكل حاد على مالية مؤسسة كهرباء لبنان، ويهدّد استمرارية المرفق العام واستدامة التغذية بالتيار الكهربائي إلى المواطنين والمرافق العامة الحيوية في البلد،
وبعد مراسلات عديدة وجّهتها مؤسسة كهرباء لبنان إلى عدة جهات بهذا الشأن، عقد مجلس إدارة المؤسسة، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام، جلسة خاصة وطارئة صباح هذا اليوم الواقع فيه 14/8/2026، اتخذ فيها جملة من المقررات الاستثنائية بهدف مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وأبرزها:
- إعطاء مهلة خمسة أيام عمل، ابتداءً من يوم الاثنين القادم الواقع فيه 17/8/2026، لكافة الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه، والبلديات وعموم أشخاص القطاع العام، باستثناء المستشفيات الحكومية، لتسديد ما يتوجّب عليها من متأخرات وفواتير كهرباء إلى المؤسسة، على أن يتم قطع التيار الكهربائي بعد مرور هذه المهلة عن تلك التي لا تلتزم بذلك خلال المهلة المذكورة.
- تفعيل التواصل مع المعنيين بشأن البدء بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، خلال شهر من تاريخه.
- إعادة تفعيل حملات نزع التعديات على الشبكة، بمؤازرة من القوى الأمنية، وبالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.
- تفعيل وتسريع جباية متأخرات فواتير الكهرباء، ووضع آلية لهذه الغاية مع مقدمي خدمات التوزيع.
- تخفيض ساعات التغذية في المناطق التي ترتفع فيها نسب الهدر غير الفني حيث تنخفض نسب جباية الفواتير، وتركيز ساعات التغذية بحدها الممكن حالياً في المناطق التي تسجّل أقل نسب هدر غير فني.
وإذ يشدّد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على ضرورة استجابة الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وعموم أشخاص القطاع العام لتسديد متوجباتها المالية من فواتير الكهرباء فور استحقاقها، إضافة إلى المتأخرات المتراكمة عليها، وإلا سوف تضطر المؤسسة إلى قطع التيار الكهربائي عن تلك المتخلّفة عن الدفع، باستثناء المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية،
كما تحذّر المؤسسة من استمرار التعديات على الشبكة الكهربائية، بحيث سوف يتحمّل المخالفون كافة المسؤوليات القانونية والمالية الناجمة عن هذه التعديات،
يُعتبر هذا البيان بمثابة إنذار عام لكافة المشتركين والمخالفين، بما في ذلك الإدارات والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه والبلديات وعموم أشخاص القطاع العام، مع احتفاظ المؤسسة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
أخبار لبنان
لبنان":
إنذار
التيار
القطاع
العام
وتفعيل
جباية
الفواتير
وحملات
التعديات
التالي
عطل الـ«سيستم» في مرفأ بيروت... نقابة مالكي الشاحنات توضّح
الحجار بحث مع سعدي وألكسندر جولي في التعاون بين لبنان والإتحاد الأوروبي واستقبل عبد المسيح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-04
"كهرباء جبيل”: تسطير في نيسان، محاضر ضبط بالمخالفين وبدأنا بتنفيذ حملة إزالة التعديات
أخبار لبنان
2026-06-04
"كهرباء جبيل”: تسطير في نيسان، محاضر ضبط بالمخالفين وبدأنا بتنفيذ حملة إزالة التعديات
0
أخبار لبنان
2026-07-24
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
أخبار لبنان
2026-07-24
"الوطني الحر" لجعجع: اعترافكم بأن الكهرباء لا تزال تعتمد على معامل أُنجزت في عهد وزراء التيار وشاركتم بعرقلتها اعتراف يختصر سنوات من الحملات السياسية
0
أخبار لبنان
2026-06-22
"كهرباء لبنان" شكرت قيادة الجيش على "المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة": إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب
أخبار لبنان
2026-06-22
"كهرباء لبنان" شكرت قيادة الجيش على "المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة": إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب
0
أخبار لبنان
2026-06-03
"كهرباء لبنان" توضح أسباب انقطاع التيار عن البقاع الغربي - مرجعيون بسبب القصف الإسرائيلي: التغذية تعود تدريجيا والأعمال مستمرة لمعالجة أي أعطال متبقية
أخبار لبنان
2026-06-03
"كهرباء لبنان" توضح أسباب انقطاع التيار عن البقاع الغربي - مرجعيون بسبب القصف الإسرائيلي: التغذية تعود تدريجيا والأعمال مستمرة لمعالجة أي أعطال متبقية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:15
كلية العلوم: إجراء مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة بمشاركة أكثر من 3500 مرشّح في أجواء هادئة ومنظمة
أخبار لبنان
12:15
كلية العلوم: إجراء مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة بمشاركة أكثر من 3500 مرشّح في أجواء هادئة ومنظمة
0
أخبار لبنان
12:13
قاسم: لو لم تُفتح الحرب في 2 آذار لكانت فتحت بعد ذلك والمقاومة ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام يراهن على سراب
أخبار لبنان
12:13
قاسم: لو لم تُفتح الحرب في 2 آذار لكانت فتحت بعد ذلك والمقاومة ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام يراهن على سراب
0
أمن وقضاء
11:15
تدابير سير يومي السّبت والأحد 15 و16 الحالي في أماكن عدة من بيروت...
أمن وقضاء
11:15
تدابير سير يومي السّبت والأحد 15 و16 الحالي في أماكن عدة من بيروت...
0
أخبار لبنان
10:27
جابر إستقبل ممثل صندوق النقد الدولي ووفدًا أميركيًا: الإصلاحات لاستعادة الثقة بلبنان ولا سلام من دون عدالة
أخبار لبنان
10:27
جابر إستقبل ممثل صندوق النقد الدولي ووفدًا أميركيًا: الإصلاحات لاستعادة الثقة بلبنان ولا سلام من دون عدالة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:27
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
فنّ
03:27
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
0
أخبار دولية
00:10
نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط
أخبار دولية
00:10
نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط
0
اقتصاد
02:14
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:14
إليكم جدول أسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
09:57
"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات
أخبار لبنان
09:57
"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:35
فيليه سمك السول بالكافيار و"ميل فوي" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:35
فيليه سمك السول بالكافيار و"ميل فوي" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
04:41
السفير الأميركيّ في عين التينة
أخبار لبنان
04:41
السفير الأميركيّ في عين التينة
0
أخبار دولية
00:10
نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط
أخبار دولية
00:10
نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط
0
أخبار دولية
23:55
وزير الخزانة الأميركيّ: الإجراءات ضد إيران ستكون مزيجًا من العزلة الاقتصادية والحصار في المضيق
أخبار دولية
23:55
وزير الخزانة الأميركيّ: الإجراءات ضد إيران ستكون مزيجًا من العزلة الاقتصادية والحصار في المضيق
0
أخبار دولية
13:45
وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض
أخبار دولية
13:45
وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
تقارير نشرة الاخبار
13:43
وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
0
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
أمن وقضاء
13:38
خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
0
أخبار دولية
13:36
آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق
أخبار دولية
13:36
آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق
0
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:27
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
فنّ
03:27
لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة
2
حال الطقس
02:15
منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر
حال الطقس
02:15
منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر
3
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
أخبار دولية
13:30
بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة
4
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦
5
فنّ
04:30
"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)
فنّ
04:30
"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)
6
اقتصاد
02:14
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:14
إليكم جدول أسعار المحروقات
7
أمن وقضاء
03:34
“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:34
“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات
8
أخبار لبنان
09:57
"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات
أخبار لبنان
09:57
"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More