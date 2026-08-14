كلية العلوم: إجراء مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة بمشاركة أكثر من 3500 مرشّح في أجواء هادئة ومنظمة

أعلنت كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية ببيان، أنها نظمت "مباراة الدخول إلى سنة أولى إجازة للعام الجامعي 2026-2027، بمشاركة ٣٦٣٩ مرشحة ومرشحا من مختلف المناطق اللبنانية. وتم إجراء المباراة بالتعاون والتنسيق مع دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي، وتوزّع المرشحون على ١٤ مركزا للامتحانات في مختلف المناطق اللبنانية بما أتاح لهم التقدّم إلى الامتحان في مراكز موزّعة جغرافيا وقريبة قدر الإمكان من مناطق سكنهم".



ولفتت الى أنه "سادت مختلف المراكز أجواء هادئة ومنظّمة بفضل التنسيق والتعاون بين فرق الجامعة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي ورؤساء المراكز ومديري الفروع والأساتذة والمراقبين والإداريين، وحرص الجميع على تطبيق الإجراءات المعتمدة وتأمين الظروف المناسبة للمرشحين".



وأشار البيان الى أن "هذا الامتحان يأتي في إطار حرص كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال على تعزيز معايير الجودة والشفافية والعدالة الأكاديمية في اختيار طلابها، وعلى تطوير التعاون مع المؤسسات الرسمية بما يخدم الجامعة اللبنانية وطلابها".



وذكر أنه "في ختام الامتحان، توجّه عميد الكلية الدكتور سليم المقدسي بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم العالي، ولا سيما المديرية العامة للتربية ودائرة الامتحانات الرسمية، وإلى الأجهزة العسكرية التي واكبت الامتحان في مختلف المراكز، كما شكر رؤساء المراكز ومديري الفروع الجامعية والأساتذة والمراقبين والإداريين في الوزارة والجامعة الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق".