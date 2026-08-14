وفد أميركي في لبنان: دعم للجيش وبحث في الترتيبات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية

يزور لبنان وفد أميركي ضم أعضاء من الكونغرس الأميركي وأعضاء من تاسك فورس فور ليبانون، ويلتقي عدداً وزير المن المسؤولين.وخلال لقائهم بقائد الجيش العامد رودولف هيكل، جرى التشديد على أهمية دور الجيش في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما تم عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، إضافة إلى التعقيدات والصعوبات الناتجة عن الاعتداءات والخروقات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.وخلال لقائهم مع وزير المالية ياسين جابر، شدد الأخير على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والمعالم الأثرية وانسحاب إسرائيل، وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم، مؤكداً أهمية استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لترسيخ الاستقرار وإطلاق مسار التعافي.