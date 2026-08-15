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الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار

أخبار لبنان
2026-08-15 | 11:06
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الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد منطقة في &quot;قوة الرضوان&quot; التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار
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الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية أنه الجيش الاسرائيلي هاجم في ساعات الليل (السبت) مقر قيادة رئيسيًا تابع لحزب الله في منطقة أنصار بجنوب لبنان ردًا على العملية التي نفذها حزب الله ضد قواته العاملة في المنطقة الأمنية وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وقال عبر "إكس": "كان مقر القيادة هذا يستخدم من قبل حزب الله للإشراف على النشاطات في المنطقة".

وأضافت: "في إطار الهجمة تمت تصفية المخرب علي سمير الحاج حسن والذي كان قائد قطاع في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله ومعه تم القضاء على عدد من المخربين الآخرين الذين عملوا على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية.

وتابعت: "أثناء استهداف مقر القيادة تواجد أفراد عائلة حسن المذكور معه في المقر العسكري، ويُدعى بأنهم أصيبوا من جراء الاستهداف، يؤكد أن أفراد العائلة لم يكونوا أهدافًا للهجمة. تم توجيه الهجمة بصورة مركزة ضد حسن المذكور، الذي كان هدف مشروع للضرب وفقًا لأحكام القانون الدولي". 

واشارت الى أن المذكور اتخذت من أفراد عائلته دروعًا بشرية واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكري".

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