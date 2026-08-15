الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار

تحديث ميداني |
🔴 في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار: جيش الدفاع يقضي على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله الإرهابي
🔸 هاجم جيش الدفاع في ساعات الليل (السبت) مقر قيادة رئيسيًا تابع لحزب الله الإرهابي في منطقة أنصار بجنوب لبنان ردًا على العملية التي نفذها حزب…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 15, 2026
تحديث ميداني |
🔴 في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار: جيش الدفاع يقضي على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله الإرهابي
🔸 هاجم جيش الدفاع في ساعات الليل (السبت) مقر قيادة رئيسيًا تابع لحزب الله الإرهابي في منطقة أنصار بجنوب لبنان ردًا على العملية التي نفذها حزب…