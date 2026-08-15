الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار

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🔴 في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار: جيش الدفاع يقضي على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله الإرهابي



🔸 هاجم جيش الدفاع في ساعات الليل (السبت) مقر قيادة رئيسيًا تابع لحزب الله الإرهابي في منطقة أنصار بجنوب لبنان ردًا على العملية التي نفذها حزب… — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 15, 2026

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية أنه الجيش الاسرائيلي هاجم في ساعات الليل (السبت) مقر قيادة رئيسيًا تابع لحزب الله في منطقة أنصار بجنوب لبنان ردًا على العملية التي نفذها حزب الله ضد قواته العاملة في المنطقة الأمنية وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار.وقال عبر "إكس": "كان مقر القيادة هذا يستخدم من قبل حزب الله للإشراف على النشاطات في المنطقة".وأضافت: "في إطار الهجمة تمت تصفية المخرب علي سمير الحاج حسن والذي كان قائد قطاع في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله ومعه تم القضاء على عدد من المخربين الآخرين الذين عملوا على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية.وتابعت: "أثناء استهداف مقر القيادة تواجد أفراد عائلة حسن المذكور معه في المقر العسكري، ويُدعى بأنهم أصيبوا من جراء الاستهداف، يؤكد أن أفراد العائلة لم يكونوا أهدافًا للهجمة. تم توجيه الهجمة بصورة مركزة ضد حسن المذكور، الذي كان هدف مشروع للضرب وفقًا لأحكام القانون الدولي".واشارت الى أن المذكور اتخذت من أفراد عائلته دروعًا بشرية واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكري".