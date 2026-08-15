أعلن رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف أنه منخرط في قضايا لبنان منذ العام 1985.وقال قاليباف: "لا أزال حتى اليوم على تواصل مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان".