الدفاع المدني: إخماد حريق في أحراج اهدن واستمرار عمليات التبريد

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:



"تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني، بمشاركة فرق من مختلف المراكز وباستخدام عدد من الآليات، من إخماد حريق اندلع في أحراج أهدن، بعد تنفيذ عمليات مكافحة مكثفة للحد من تمدّد النيران والسيطرة عليها.



وتواصل العناصر في هذه الأثناء عمليات التبريد في موقع الحريق منعاً لتجدّد النيران".

