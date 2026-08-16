الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمن العام يدشّن مبنيي الشهيدين طنوس البشراوي ويحيى شكر في رأس بعلبك
أخبار لبنان
2026-08-16 | 02:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الأمن العام يدشّن مبنيي الشهيدين طنوس البشراوي ويحيى شكر في رأس بعلبك
دُشّن في رأس بعلبك مبنى الشهيد المفتش الثاني طنوس البشراوي الطبي، ومبنى الشهيد المفتش الممتاز يحيى شكر الإقليمي للأمن العام، برعاية المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، في حضور حشد من الشخصيات السياسية والرسمية والأمنية والعسكرية والقضائية والدينية والبلدية وفاعليات المنطقة.
وحضر النواب: غازي زعيتر، ينال صلح، ملحم الحجيري، سامر التوم، حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة، وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ممثل قائد الجيش العميد الركن إلياس مراد، ممثل المديرية العامة لأمن الدولة العقيد حسين الديراني، ممثل المديرية العامة للجمارك غراسيا القزي، إلى جانب عدد من القضاة ورجال الأمن والدين وفاعليات المنطقة.
واستُهلت المناسبة بمراسم التدشين الرسمي للمبنيين، وإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسمي الشهيدين طنوس البشراوي ويحيى شكر، في تأكيد على الوفاء لتضحيات شهداء الأمن العام الذين كرّسوا حياتهم لخدمة لبنان وحماية مؤسساته.
وفي كلمة تقديمية للحفل، أكدت النقيب في الأمن العام جووي البستاني أن مسيرة الأمن العام لا تُختصر بالمباني والمراكز، بل تُبنى بتضحيات الرجال الذين حملوا أمانة الوطن وكرّسوا حياتهم لخدمته.
وأشارت إلى أنه "كان لا بد للمركز الإقليمي الجديد من أن يحمل اسم الشهيد المفتش الممتاز يحيى شكر، الذي استشهد بتاريخ 6 تموز 2026 خلال تصديه للعدوان الإسرائيلي على بلدة النبي شيت، فيما يحمل المركز الطبي اسم الشهيد المفتش الثاني طنوس البشراوي".
وأكدت أن افتتاح مركز الأمن العام في رأس بعلبك لا يقتصر على افتتاح مبنى جديد، بل يشكل خطوة عملية في سياق رؤية تهدف إلى توفير أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين والرعايا العرب والأجانب المقيمين.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد افتتاح المركز الطبي للأمن العام في تعنايل، الذي يحمل اسم الشهيد علي الخالد ويؤمّن الخدمات الصحية للعسكريين وعائلاتهم، معتبرًا أن هذه المسيرة التطويرية تعكس توجيهات اللواء حسن شقير وحرصه على أن تكون المديرية مؤسسة قريبة من الناس، تسهّل معاملاتهم وفق القوانين والصلاحيات، وتطوّر آليات العمل بما يتناسب مع المعايير المعتمدة.
بدوره، أكد شقير أن افتتاح مركز جديد للأمن العام في رأس بعلبك يشكل محطة جديدة في مسيرة التطوير والتحديث وترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها على امتداد الأراضي اللبنانية.
وقال: "إن المركز ليس مجرد مبنى جديد، ولا مجرد مساحة إضافية لتقديم الخدمات، بل هو تعبير عن إرادة الدولة في أن تكون قريبة من مواطنيها، حاضرة إلى جانبهم، مستمعة إلى حاجاتهم وقادرة على توفير الخدمات التي يستحقونها بسهولة وكرامة".
وأوضح أن المركز سيؤمّن للمواطنين والرعايا المقيمين من عرب وأجانب، إضافة إلى العسكريين وعائلاتهم، خدمات الأمن العام الإدارية، ويسهّل معاملاتهم ويختصر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز الحضور الأمني للمديرية ضمن الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة.
وتطرق شقير إلى اقتراب الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الأمن العام، التي تصادف في 27 آب، مؤكدًا أن 81 عامًا من العمل والتضحيات كرّست حضور المديرية في مختلف الظروف والمحطات التي مر بها لبنان.
وشدد على أن الأمن العام "ليس مؤسسة بعيدة عن الناس، بل مؤسسة موجودة بينهم ومن أجلهم"، وأن قوة الدولة تُقاس أيضًا بقدرتها على الوصول إلى المواطنين وتأمين خدماتهم وحمايتهم.
وأكد أن الأمن العام سيواصل القيام بواجباته في حفظ الأمن وصون الاستقرار وضمان السلم الأهلي، بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية، وتنفيذًا لقرارات السلطات الرسمية والتزامًا بالقوانين.
وأكد شقير أن المديرية ستبقى ثابتة على عهدها في خدمة لبنان وحماية شعبه والتضحية من أجل أمنه واستقراره.
وبعد انتهاء مراسم التدشين، انتقل اللواء شقير والحاضرون إلى أحد المطاعم في بلدة رأس بعلبك، حيث استُكملت المناسبة بكلمات تناولت أهمية حضور الدولة ومؤسساتها، ودور الأمن العام في خدمة المواطنين، إلى جانب التأكيد على الوحدة الوطنية والعيش المشترك والإنماء المتوازن.
أخبار لبنان
الأمن العام
رأس بعلبك
حسن شقير
التالي
طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية
حبيب: أضم صوتي إلى صوت نقابتيّ الصحافة والمحررين... لبنان بحاجة إلى صحافة قوية لا خائفة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-05
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامج حوكمة جديد وتدشّن منصة رقمية لربط الكفاءات بالإدارات العامة
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-05
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامج حوكمة جديد وتدشّن منصة رقمية لربط الكفاءات بالإدارات العامة
0
أمن وقضاء
2026-07-16
الأمن العام: تحرير عائلة سوريّة احتُجزت داخل أحد المباني في النبعة
أمن وقضاء
2026-07-16
الأمن العام: تحرير عائلة سوريّة احتُجزت داخل أحد المباني في النبعة
0
أمن وقضاء
2026-08-03
اكليل زهر من الأمن العام على ضريح شهدائها في انفجار المرفأ
أمن وقضاء
2026-08-03
اكليل زهر من الأمن العام على ضريح شهدائها في انفجار المرفأ
0
أخبار لبنان
2026-07-08
هاني من بعلبك: الزّراعة ركيزة أساسيّة للأمن الغذائي ومحرّك للتّنمية الاقتصاديّة
أخبار لبنان
2026-07-08
هاني من بعلبك: الزّراعة ركيزة أساسيّة للأمن الغذائي ومحرّك للتّنمية الاقتصاديّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
03:13
طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
03:13
طقس متقلب لغاية الاثنين... واحتمال تساقط أمطار محلية
0
أخبار لبنان
01:48
حبيب: أضم صوتي إلى صوت نقابتيّ الصحافة والمحررين... لبنان بحاجة إلى صحافة قوية لا خائفة
أخبار لبنان
01:48
حبيب: أضم صوتي إلى صوت نقابتيّ الصحافة والمحررين... لبنان بحاجة إلى صحافة قوية لا خائفة
0
أمن وقضاء
01:14
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله
أمن وقضاء
01:14
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله
0
أخبار لبنان
00:06
متحدث باسم الخارجية الأميركية: اطّلعنا على أحدث تصريحات نعيم قاسم... وحزب الله يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
00:06
متحدث باسم الخارجية الأميركية: اطّلعنا على أحدث تصريحات نعيم قاسم... وحزب الله يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-15
الصدي تفقد منشآت ومعمل الزهراني
أخبار لبنان
2026-04-15
الصدي تفقد منشآت ومعمل الزهراني
0
حال الطقس
2026-01-25
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
حال الطقس
2026-01-25
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
0
آخر الأخبار
2026-02-21
أكرم الحلبي للـLBCI: نثق بلاعبي المنتخب اللبناني على قدرة الوصول عالميًّا رغم الضغوطات الموجودة
آخر الأخبار
2026-02-21
أكرم الحلبي للـLBCI: نثق بلاعبي المنتخب اللبناني على قدرة الوصول عالميًّا رغم الضغوطات الموجودة
0
آخر الأخبار
2026-05-08
غارة معادية على بلدة العباسية
آخر الأخبار
2026-05-08
غارة معادية على بلدة العباسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأرض لا تهدأ... زلازل تضرب 4 دول
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأرض لا تهدأ... زلازل تضرب 4 دول
0
رياضة
13:41
منافسات قوية في مختلف الفئات ضمن الجولة الثالثة من سباق السرعة Speed Test في بلونة
رياضة
13:41
منافسات قوية في مختلف الفئات ضمن الجولة الثالثة من سباق السرعة Speed Test في بلونة
0
رياضة
13:41
12 قلب.. عم يلعبوا للبنان!
رياضة
13:41
12 قلب.. عم يلعبوا للبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عيد السيدة في لبنان... حين يجتمع الإيمان والتقاليد والإنتماء
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عيد السيدة في لبنان... حين يجتمع الإيمان والتقاليد والإنتماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سلامة الطيران في خطر... 18 مسلخًا ومزرعة في محيط المطار تحت التدقيق
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سلامة الطيران في خطر... 18 مسلخًا ومزرعة في محيط المطار تحت التدقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ماذا سمع وفد الكونغرس من المسؤولين اللبنانيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ماذا سمع وفد الكونغرس من المسؤولين اللبنانيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
علي الطاهر والشقيف: هل دخلت إسرائيل مرحلة الأحزمة العريضة في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
علي الطاهر والشقيف: هل دخلت إسرائيل مرحلة الأحزمة العريضة في الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اسرائيل تقتل ١١ لبنانيًا في الجنوب وتهجّر الآلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اسرائيل تقتل ١١ لبنانيًا في الجنوب وتهجّر الآلاف
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:40
مقدمة النشرة المسائية 15-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:40
مقدمة النشرة المسائية 15-8-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:15
فرحة مضاعفة في العائلة الهاشمية... الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين
منوعات
04:15
فرحة مضاعفة في العائلة الهاشمية... الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين
2
أخبار لبنان
00:06
متحدث باسم الخارجية الأميركية: اطّلعنا على أحدث تصريحات نعيم قاسم... وحزب الله يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
00:06
متحدث باسم الخارجية الأميركية: اطّلعنا على أحدث تصريحات نعيم قاسم... وحزب الله يتحمل وحده مسؤولية وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية
3
أخبار لبنان
08:44
حزب الله: على السلطة اللبنانيّة البحث عن سبل لوقف العدوان وألّا تصرّ على الاستمرار بمسار المفاوضات المباشرة
أخبار لبنان
08:44
حزب الله: على السلطة اللبنانيّة البحث عن سبل لوقف العدوان وألّا تصرّ على الاستمرار بمسار المفاوضات المباشرة
4
أخبار لبنان
11:06
الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار
أخبار لبنان
11:06
الجيش الاسرائيلي: القضاء على قائد منطقة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار
5
أمن وقضاء
01:14
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله
أمن وقضاء
01:14
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله
6
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عيد السيدة في لبنان... حين يجتمع الإيمان والتقاليد والإنتماء
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عيد السيدة في لبنان... حين يجتمع الإيمان والتقاليد والإنتماء
7
أخبار لبنان
04:56
الرئيس سلام: شهداء الغارة على أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية وعلى إسرائيل وقف هذا التصعيد
أخبار لبنان
04:56
الرئيس سلام: شهداء الغارة على أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية وعلى إسرائيل وقف هذا التصعيد
8
خبر عاجل
10:50
مكتب نتنياهو: لم يعلم الجيش الإسرائيلي إلا في وقت لاحق أن حزب الله تعمّد وضع مدنيين داخل ذلك الموقع العسكري
خبر عاجل
10:50
مكتب نتنياهو: لم يعلم الجيش الإسرائيلي إلا في وقت لاحق أن حزب الله تعمّد وضع مدنيين داخل ذلك الموقع العسكري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More