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عودة: كم عشنا مآسي في الوطن لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع؟

أخبار لبنان
2026-08-16 | 05:33
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عودة: كم عشنا مآسي في الوطن لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع؟
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عودة: كم عشنا مآسي في الوطن لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع؟

أوضح متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن "الإنجيل لا يطلب منا أن ننكر الحق، بل يعلمنا أن المحبة قد تدفعنا أحيانا إلى التنازل عن حقنا من أجل خلاص الآخر".

وسأل في عظة قداس الأحد: "كم من العلاقات تنهار لأن كل واحد يريد أن يثبت أنه صاحب الحق؟". 

وقال عودة: "في الزواج، يقول كل طرف أنه ضحى بينما الآخر لم يفعل. وفي العائلة قد يتحول أمر إلى ملف اتهام مفتوح بين الإخوة. وفي الصداقة، قد تكفي كلمة واحدة لمحو سنوات من المحبة. حتى في الكنيسة، قد نطلب من الجميع أن يحتملونا، لكننا لا نحتمل أحدا. أما في الوطن فكم عشنا مآسي لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع، أو حزبا أباح لنفسه ما ينكره على غيره، أو فئة إتهمت الآخرين بما تقترفه يوميا وتمنع عن الآخرين ما تقوله أو ما تفعله؟".

وأضاف: المشكلة ليست دائما في أن الآخر أخطأ. قد يكون أخطأ فعلا، لكن السؤال الأساسي هو: "ماذا سأفعل أنا بخطئه؟"، هل سأحمله في قلبي لسنوات؟ هل سأجعله يحولني إلى إنسان قاس؟ أم أضع الأمر بين يدي الله، وأطلب أن يحررني من المرارة؟ الغفران لا يعني نكران الشر، ولا يعني أن نسمي الظلم محبة. الغفران يعني ألا أسمح للشر الذي فعله الآخر بأن يحولني إلى شرير. لذلك، الغفران هو تحرير للنفس من سلطان الكراهية قبل أن يكون إحسانا إلى الآخر".
 

أخبار لبنان

الياس عودة

الوطن

الكراهية

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