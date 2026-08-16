عبد الله: الأفضل عدم الاعتراض على قانون العفو العام والحرص على طيّ هذه الصفحة

كتب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "إكس" تعليقاً على قانون العفو العام: "كان من الأفضل ألّا يعلّق بعض القضاء معترضاً على قانون العفو العام، لأن إحدى الأسباب الموجبة للقانون كانت وجود 7200 موقوف من أصل 9000 من دون محاكمة. ولأن الهدف من هذه الأصوات هو الضغط لإعادة القانون، فإنني أثق بأن من يعنيهم الأمر، ومع تفهّمنا لبعض ملاحظاتهم، يحرصون على طيّ هذه الصفحة".

