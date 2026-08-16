الحصيلة الإجمالية للعدوان: 4346 شهيداً و12301 جريحًا

شيخ العقل: السلام مستحيل مع عدو غاصب والاستقرار يبدأ بالانسحاب الاسرائيلي

شيخ العقل: السلام مستحيل مع عدو غاصب والاستقرار يبدأ بالانسحاب الاسرائيلي

وزيرة البيئة من بعلبك: أكثر من 2000 هكتار تأثر بوجود مبيد الغليفوسات بفعل العدوان على لبنان