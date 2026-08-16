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شيخ العقل: السلام مستحيل مع عدو غاصب والاستقرار يبدأ بالانسحاب الاسرائيلي

أخبار لبنان
2026-08-16 | 10:56
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شيخ العقل: السلام مستحيل مع عدو غاصب والاستقرار يبدأ بالانسحاب الاسرائيلي
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شيخ العقل: السلام مستحيل مع عدو غاصب والاستقرار يبدأ بالانسحاب الاسرائيلي

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، في دارته في شانيه، وفداً ضمّ شيوخاً ومخاتير وفاعليات من عدد من العشائر العربية في البقاع الشمالي والأوسط والغربي ومن سوريا، في زيارة تقدير وعرفان لشيخ العقل، وتوجيه دعوة له للمشاركة في المؤتمر الوطني الجامع الذي يتم التحضير له في منطقة بعلبك - الهرمل. وتكلّم باسم الوفد ابو أرز زعيتر وعدد من المشايخ، مشدّدين على متانة العلاقة واستمرارها مع قيادة الجبل ومع شيخ العقل.

شيخ العقل 

ورد الشيخ أبي المنى بكلمة ترحيبية، أكّد فيها "أواصر الأخوّة والمحبة التي تجمعنا مع ابناء العشائر العربية الكريمة في البقاع، كما في الجبل وباقي المناطق ومع جميع شرائح المجتمع اللبناني".

وتطرّق الى الواقع الراهن، فرأى انه "لا ينقذ الوطن الا وحدة شعبه والتبصّر بعواقب الامور، في مواجهة عدوان سافر لا يقيم وزناً للقرارات الدولية والاتفاقات". 

وأضاف: "لقد أصاب الاستاذ وليد جنبلاط في نظرته الى اتفاق الاطار وسلبياته، وكان سبّاقاً في التحذير من أطماع اسرائيل واستخدامها المفاوضات كغطاء لاستمرار اعتداءاتها على سيادة لبنان دون رادع من اتفاق او من قانون. لذا لا بدّ من اعادة النظر مليّاً بكيفية التعاطي مع هذا العدوان للوصول الى الاستقرار، ان لم نقل السلام، لأن السلام مستحيل مع عدوّ غاصب غاشم وحالم بالمزيد من التوسّع والهيمنة. اما الاستقرار فلا يتحقّق الّا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل وعودة الأهالي الى بلداتهم، وبتحمّل الدولة مسؤوليتها في حصر السلاح بيدها وطمأنة الناس الى أمنهم وحياتهم". 

وتابع: "أما العشائر العربية الكريمة، فنحن جزء منها وهي جزء منا، ونلتقي واياها على قيم دينية ووطنية واخلاقية مشتركة. ونحن نبارك اي مسعى لجمع الشمل ورأب الصدع اينما وجد، أكان في لبنان أم في سوريا. وليس هناك من سلاح في مواجهة مشاريع التفتيت والتفرقة اقوى من سلاح التمسّك بهذه القيم، وبوحدة الموقف، والتنبّه لمشاريع الفتن المتنقلة التي يزرعها العدو هنا وهناك، ونبذ لغة التطرّف والتكفير والعنف باسم الدين، فهذه ليست شيمنا ولا شيم العشائر العربية الاصيلة".

كذلك التقى شيخ العقل الدكتور غازي زهر الدين لتوجيه دعوة الى حفل توقيع كتابه "حصاد من الشوف"، بحضور رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة الشيخ فادي العطار.

والتقى ايضاً أعضاء شركة B5 للدراسات الاستثمارية، بعد التعديل الحاصل في رئاستها وادارتها العامة، واستمع الى هواجسهم وتطلعاتهم وتصميمهم على إمعان النظر بالمشاريع الممكنة والعمل على تحقيقها بالتنسيق والتعاون الكاملين. 

واطّلع الشيخ أبي المنى من الشيخ سامي عبد الخالق المكلّف من قبله بمتابعة موضوع مزار "الست شعوانة" لجهة تحديد حرم المزار والحمى المحيط به بالتعاون مع عائلة سكاف الكريمة، للمراحل التي بلغتها وتحضير الخرائط المطلوبة لاطلاق ورشة عمل وتطوير للمكان.

وعقد اجتماعاً مع مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن حول شؤون ادارية متعلقة بعمل المجلس والمشيخة.

تعازٍ 

من جهة ثانية، شارك شيخ العقل في مأتم قريبه المؤهل المتقاعد في قوى الامن الداخلي محمد عزت ابي المنى، بحضور جمع من المشايخ وأهالٍ من القرى المجاورة والاقرباء، وبعد كلمة تأبينية موجزة ب"الفقيد العزيز"، أم الشيخ ابي المنى الصلاة والى جانبه المصلّي الشيخ اسعد الصايغ.

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