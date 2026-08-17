النائب ملحم خلف من بعبدا: للتمسّك ببقاء «اليونيفيل» لتجنّب أيّ فراغ في الجنوب

أكّد النائب ملحم خلف ضرورة التمسّك ببقاء «اليونيفيل» لتجنّب أيّ فراغ في الجنوب، نظراً إلى دورها في التثبّت من الانسحاب الإسرائيليّ، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساندة الجيش في بسط سيادة الدولة.

وقال، خلال زيارته بعبدا، على رأس وفد نيابيّ مطالبين بالتمديد لقوات «اليونيفيل»: “العريضة تحمل تواقيع 86 نائباً، فيما زار 20 نائباً من مختلف التوجهات والكتل رئيس الجمهورية، الذي أكد أهمية الملف ووضع الوفد في أجواء تحرّكاته الدولية”.

وأوضح أنّه في حال تعذّر التمديد لـ«اليونيفيل»، يجب الحفاظ على قوة أممية في الجنوب بأيّ صيغة ممكنة، مع مواكبة التحرك لدى دول مجلس الأمن والدول المشاركة في القوة الدولية.