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وزارة المالية تنظّم الأربعاء 19 آب عبر الإنترنت جلسة عن سبل الإفادة من الخدمات الضريبية الإلكترونية

أخبار لبنان
2026-08-17 | 07:32
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وزارة المالية تنظّم الأربعاء 19 آب عبر الإنترنت جلسة عن سبل الإفادة من الخدمات الضريبية الإلكترونية
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وزارة المالية تنظّم الأربعاء 19 آب عبر الإنترنت جلسة عن سبل الإفادة من الخدمات الضريبية الإلكترونية

 تنظم وزارة الماليّة عبر معهدها المالي والاقتصادي – معهد باسل فليحان الأربعاء 19 آب الجاري جلسة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) عن الخدمات الضريبية الإلكترونية، تهدف إلى شرح آلية التسجيل الضريبي الإلكتروني وكيفية الحصول على المفاتيح الإلكترونية، والخطوات العملية للإفادة من الخدمات الضريبية الإلكترونية المتاحة حالياً، بما في ذلك تقديم التصاريح الضريبية.

وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة "صرح بثقة" عبر منصة Zoom الرامية إلى تعريف المكلفين بالخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، وتسهيل استخدام المنصات الرقمية الخاصة بالتصاريح الضريبية والتسديد الإلكتروني، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم.

وتقام هذه الجلسة التفاعلية، وهي الثامنة ضمن السلسلة، بين الحادية عشرة من قبل الظهر والأولى من بعد الظهر، ككل الندوات الأسبوعية الأخرى، في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها الإلكترونية.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في المشاركة إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً على الرابط الآتي: https://arcg.is/1vnbDP.

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