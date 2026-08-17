قائد الجيش يستقبل الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ويبحث معه آخر التطورات

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L مع وفد.

أثناء اللقاء، جرى عرض آخر التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، بالتزامن مع تصعيد الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

إضافة إلى ذلك، أكد العماد هيكل والجنرال Clearfield مواصلة التنسيق في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، والمهمات التي يضطلع بها الجيش.