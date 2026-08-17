الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق الإطار والعلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة

أخبار لبنان
2026-08-17 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق الإطار والعلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق الإطار والعلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا اليوم، وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة ادوارد غبريال، الذي اعرب في مستهل اللقاء عن سعادة أعضاء الوفد للقائه الرئيس عون، شاكراً له استقباله لهم بشكل دوري ودعمه المتواصل لعمل المنظمة، ودورها في توطيد العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة.

ودار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، أكد خلاله رئيس الجمهورية شكره وتقديره لعمل المنظمة دولياً واقليمياً، كما للدعم الذي يقدمونه للبنان. 

وتحدث الرئيس عون عن الاوضاع في لبنان عموماً والجنوب خصوصاً،  مشيراً الى نجاح زيارته لواشنطن والى لقاء القمة الذي عقده مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، متطرقاً الى اتفاق الإطار"الذي يعمل لبنان على تنفيذه بشكل كامل"، والى وجود صعوبات في هذا الاطار، "لكننا لا نريد التراجع، بل تعزيز هذا الإطار، وتحقيق اختراق في بعض الملفات، مثل ملف الأسرى، والحدود، والمنطقة التجريبية، ووقف إطلاق النار. ونحن نعوّل في ذلك على الولايات المتحدة راعية هذا الاتفاق، وهي جادة وملتزمة وتبذل قصارى جهدها، وقد كانت داعمة ومساعدة للغاية."

واشار الرئيس عون من جهة ثانية الى ان لبنان ينتظر جولة جديدة من المفاوضات "لنرى كيف يمكن إحراز تقدم إلى الأمام" . وقال: "لقد اتخذنا هذه المبادرة ونحن ملتزمون بها، لأننا، كما قلت سابقاً، أمام خيارين: إما الحرب وإما الدبلوماسية. فلا يوجد خيار ثالث بينهما مع التأكيد على ان الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة. لذلك، حان الوقت، ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا من خلال الدبلوماسية".

وأكد رئيس الجمهورية ان "الأمر يتطلب مقاربة حكومية شاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس الجانب العسكري فقط. والحكومة، من خلال الوزارات مثل وزارة الطاقة والأشغال العامة والاتصالات، موجودة وتبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات للسكان في الجنوب مشيرا من جهة ثانية الى أن الجيش اللبناني يتمتع بتدريب عالٍ جدًا، وهو محترف وملتزم، لكنه يحتاج إلى الإمكانات والوسائل اللازمة للقيام بمهامه".

وحول نتائج لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب، اشار رئيس الجمهورية الى قرار فتح الخطوط الجوية بين لبنان واميركا، كاشفاً عن أنه تم خلال اللقاء التطرق الى اتفاق الاطار وأهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب. كما تم الحديث عن الاستثمارات الأميركية في لبنان، وطرحه لرؤية إقامة شراكة استراتيجية، اقتصادية وأمنية مع الولايات المتحدة.  

وتطرق الرئيس عون امام الوفد الى اهمية العمل على مساعدة لبنان لاعادة إعمار الجنوب وبنائه من جديد.واعاد التأكيد ردا على سؤال ان لبنان سيواصل المفاوضات.
وقال: "للأسف، وكما قلت مرات عديدة، فإن إسرائيل لا تخوض هذه الحرب بطريقة ذكية. إنها تفكر على المستوى التكتيكي، لكنها تغفل المستوى الاستراتيجي. وكما قال الرئيس ترامب، لا يعني أنه عليك تدمير مبنى بأكمله من أجل قتل شخص واحد فقط .إن الدمار الهائل، والرد العسكري واسع النطاق، وقتل الأبرياء، أمور لا تساعد .إنها لا تساعدنا، ولا تساعد الولايات المتحدة. 

وأضاف: "الاسرائيليون يعتقدون بأنهم عبر استخدام القوة، أو القوة العسكرية المجردة، سيتمكنون من تحقيق أهدافهم ، لكنهم لن يتمكنوا أبدًا من تحقيقها".

وفي موضوع الاصلاحات ومكافحة الفساد، أكد رئيس الجمهورية ان لبنان حقق في العام الماضي خطوات كبيرة جدًا في هذا المجال، واتخذ إجراءات مهمة للغاية. لكن للأسف، اندلعت الحرب، وكانت بمثابة انتكاسة كبيرة للبنان، و"اضطررنا إلى تحويل تركيزنا بالكامل تقريبًا إلى مسألة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. أما الآن، فقد عدنا إلى المسار الصحيح وندرس قانون إعادة هيكلة المصارف، وبعد ذلك سيأتي دور قانون الفجوة المالية. وبدأنا بالفعل في إعداد مجموعة من القوانين بهدف مكافحة الفساد، لكن أهم عنصر في مكافحة الفساد يقوم، على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي الحكومة الإلكترونية، ونحن نعمل عليها ونحرز تقدمًا في هذا المجال والثانية هي القضاء".

وعن العلاقة مع ايران، اعاد التأكيد على ضرورة إقامة علاقة بين دولة ودولة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 

وشدد على أن لبنان مهم جدًا للولايات المتحدة ومصالحها، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة من دون الاستقرار في لبنان ودعم الجيش اللبناني.

أخبار لبنان

لبنان

ملتزم

بتطبيق

الاتفاق

الإطار

والعلاقة

إيران

LBCI التالي
جعجع عرض مع السفير السعودي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
وزيرُ الثقافة اعلن المشروعِ الفائز لتمثيلِ لبنان في الجِناحِ اللبناني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-02

عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-27

الرئيس عون: لبنان ملتزم بتنفيذ "صيغة الاطار" لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-09

رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-06

الخير من بعبدا: اتفاق الإطار يهدف إلى المصلحة الوطنية وبسط سلطة الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:09

الجيش يوقف ٣ أشخاص بجرم إطلاق النار ويضبط مخزن أسلحة رشاشة

LBCI
أخبار لبنان
11:26

رئيس الحكومة اطلع من درويش على تحضيرات زيارة المدير العام لليونسكو لبيروت الأسبوع الجاري

LBCI
أمن وقضاء
10:59

قوى الامن: توقيف مطلوب زوّر سندات عقاريّة ومستندات واحتال على ضحاياه لقاء مبالغ ماليّة

LBCI
أمن وقضاء
10:58

الجيش: تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان في كفرا - بنت جبيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-02-04

لبنان يقف أمام اختبار مزدوج (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

LBCI
أخبار دولية
2026-02-07

ترامب ينشر مقطع فيديو يظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين ثم يحذفه

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-30

عضو "منسي" في الجسم قد يطيل العمر ويقاوم السرطان… اكتشاف علمي يغيّر المفاهيم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

بقائي: مهلة الستين يومًا كانت مرتبطةً بمفاوضاتٍ لم تبدأ أصلًا

LBCI
أخبار لبنان
07:50

وزيرُ الثقافة اعلن المشروعِ الفائز لتمثيلِ لبنان في الجِناحِ اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:14

النائب ملحم خلف من بعبدا: للتمسّك ببقاء «اليونيفيل» لتجنّب أيّ فراغ في الجنوب

LBCI
رياضة
13:36

تعرفوا على المجنّس الجديد لمنتخب لبنان ديريك فاندربيرك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب

LBCI
أخبار دولية
13:33

البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل اجتمع كوشنر بالحية؟ وما دلالات اجتماعات اليوم في مصر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف تحوّل نيجيرفان بارزاني إلى قناة خلفية بين البيت الأبيض والحرس الثوري؟

LBCI
أخبار لبنان
13:29

جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:19

قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
13:26

هذا هو الخط الذي رسمته اسرائيل لأبناء الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
05:46

العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية

LBCI
أمن وقضاء
12:31

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
آخر الأخبار
13:44

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
13:33

مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب

LBCI
أمن وقضاء
13:09

الـLBCI داخل طوافة الجيش اللبناني في رحلة بين البحيرة والنار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More