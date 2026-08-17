جعجع عرض مع السفير السعودي الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، على مدار ساعة من الوقت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان.