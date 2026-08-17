اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين

كشفت قوات "اليونيفيل" في بيان، ان "الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان".واشارت الى انها "سجّلت، بين 5 و16 آب، متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد".