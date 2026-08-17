وزير الصحة يستقبل المجلس القاري الأفريقي: مذكرة تفاهم ونقاش للقضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين المجلس القاري الأفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة القنصل حسن يحفوفي ونائب الرئيس معروف الساحلي وعدد من أعضاء المجلس.







واستمع الوزير ناصر الدين من المجلس لواقع الجاليات اللبنانية في الدول الافريقية الى جانب بعض القضايا الملحة كجائحة الايبولا وغيرها.







ونوه رئيس المجلس ب"الجهود التي يبذلها الوزير ناصر الدين والوزارة بشكل عام لمواجهة التحديات في ظل هذه الظروف الصعبة"، وابدى "استعداد المجلس للمساهمة في هذه الجهود انطلاقا من المسؤولية الاغترابية والوطنية"، كما ابدى استعداد المجلس" لتقديم هبة فورية هي عبارة عن نحو مئة كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة".







بدوره شكر الوزير ناصر الدين لمبادرة المجلس واستعرض الواقع الصحي في لبنان والتحسن الدائم في عمل المستشفيات الحكومية الى جانب استعادة ثقة القطاع الخاص بالوزارة.







ورحب ناصرالدين بفكرة توقيع مذكرة تفاهم ثنائية.







واعطى الوزير ناصر الدين توجيهاته بدراسة بعض المقترحات المتصلة بقدوم المواطنيين الكونغوليين الى لبنان في ضوء المؤشرات الجديدة المتصلة بجائحة الايبولا وبما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمة ويضمن سلامة اللبنانيين.







وسيتم عقد لقاء مشترك لدراسة المقترحات واعداد مذكرة التفاهم.