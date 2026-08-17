الحجار بحث في الأوضاع مع طالوزيان وعرض العلاقات اللبنانية-السورية مع السفير قسطون

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم، النائب جان طالوزيان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما التقى سفير لبنان في سوريا هنري قسطون، وتم التطرق إلى العلاقات اللبنانية – السورية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.



واستقبل الوزير الحجار أيضا، وفدا من نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل برئاسة جوزيف صليبا، الذي عرض أوضاع القطاع وسبل معالجة بعض العوائق والمشكلات.



كما استقبل رئيس اتحاد بلديات المنية رئيس بلدية المنية – النبي يوشع توفيق زريقة، وتناول اللقاء شؤونا إنمائية وبلدية.