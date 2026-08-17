الدفاع المدني: إخماد حريق اندلع في منطقة المكلّس

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، بيان، أشار الى ان عناصره تمكنت من إخماد حريق اندلع في منطقة المكلّس، وامتد إلى الحرش المجاور.



وعملت العناصر على تطويق الحريق والسيطرة عليه والحؤول دون امتداده إلى مساحات إضافية".