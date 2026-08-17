رئيس الحكومة اطلع من درويش على تحضيرات زيارة المدير العام لليونسكو لبيروت الأسبوع الجاري

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المندوبة الدائمة للبنان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو السفيرة هند درويش.



وأطلعت درويش رئيس الحكومة على التحضيرات الجارية لزيارة المدير العام للمنظمة الدكتور خالد العناني لبيروت خلال الأسبوع الجاري، وعمل البعثة اللبنانية في باريس خلال الفترة الماضية، لا سيما الجهود التي أفضت إلى إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي ولائحة التراث العالمي المعرض للخطر، ومتابعة الملفات المتعلقة بحماية التراث الثقافي اللبناني وتعزيز حضور لبنان ودوره داخل المنظمة.