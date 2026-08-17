مخزومي: لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة الدولة وتعزيز الاستقرار

أشاد النائب فؤاد مخزومي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتزامه الشخصي بدفع عجلة السلام والاستقرار في منطقتنا، مثنيا على العمل الممتاز الذي يقوم به السفير ميشال عيسى في لبنان، إلى جانب كامل فريق السفارة الأميركية في بيروت.



وقال مخزومي في كلمة في خلال حفل عشاء أقمته في دارتي على شرف أعضاء مجلس إدارة مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL، ووفد موظفي الكونغرس الأميركي: "يجب أن تكون أولويتنا استعادة الدولة وسيادتها، ومؤسساتها، وثقة شعبها، ولا يمكن تحقيق الاستقرار ما لم تمارس الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها، وتمتلك الحق الحصري في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وهذا يتطلب نزع سلاح حزب الله وجميع الميليشيات والمجموعات المسلحة الأخرى الخارجة عن سلطة الدولة".



ولفت الى أن "اتفاق الإطار الذي تدعمه الولايات المتحدة الأميركية والعمل الجاري من خلال مسار روما يقدمان فرصة مهمة لاستعادة سلطة الدولة، وتعزيز ودعم الجيش اللبناني، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام وتعافٍ مستدامين".



واعتبر أن "على لبنان أن يقوم بدوره بأن يُجري إصلاحات مالية واقتصادية جدية، وأن نستعيد الثقة بنظامنا المصرفي، وأن نعزز الشفافية والمساءلة، وأن نواجه الاقتصاد النقدي الذي يقوّض الدولة ويُبقي لبنان خارج النظام المالي الدولي".



وأضاف: "عندما تعودون إلى واشنطن، آمل أن تحملوا معكم رسالة واحدة: لبنان يستحق الاستثمار فيه، وجود دولة لبنانية قوية يصب في مصلحة الشعب اللبناني والاستقرار في المنطقة. أمامنا فرصة حقيقية وعلينا أن نتحلى بالشجاعة والعزيمة لاغتنامها".









