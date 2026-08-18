انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان ألفي ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 8 آلاف ليرة وقارورة الغاز ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: مليونان و456 ألف ليرة



البنزين 98 أوكتان: مليونان و474 ألف ليرة



المازوت: مليونان و375 ألف ليرة



الغاز: مليون و175 ألف ليرة.