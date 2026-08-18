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بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات

أخبار لبنان
2026-08-18 | 06:26
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بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات
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بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات

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