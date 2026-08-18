الرئيس الجميّل يدعو الى الانتصار للدولة وتعزيز الوحدة الداخلية

بحث الرئيس أمين الجميّل، في خلال استقباله المفتي الشيخ مالك الشعار ورئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام في التحديات التي تواجه البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تغليب منطق الحوار والتلاقي.



وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور الدولة في اطار الوحدة الداخلية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان واستقراره، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المكونات اللبنانية، انتصاراً لمشروع الدولة، والاحتكام إلى الدستور والقانون، بما يحفظ سيادة لبنان واستقلاله ويصون الشراكة الوطنية.



وأثنى الرئيس الجميّل على الدور الوطني الذي يضطلع به المفتي الشعار في ترسيخ الاعتدال والانفتاح والتواصل بين اللبنانيين.