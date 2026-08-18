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دريان استقبل العماد رودولف هيكل وأكد وقوفه الى جانب الجيش

أخبار لبنان
2026-08-18 | 06:54
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دريان استقبل العماد رودولف هيكل وأكد وقوفه الى جانب الجيش
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دريان استقبل العماد رودولف هيكل وأكد وقوفه الى جانب الجيش

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه في الأوضاع على الساحة اللبنانية. 

وأثنى المفتي دريان على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته. 

ونوّه بـ"البطولات والتضحيات التي قدَّمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد".
 

كذلك، استقبل المفتي دريان النائب أديب عبد المسيح الذي قال بعد اللقاء: "ان المجيء إلى دار الفتوى له معنى، فذهاب كل واحد إلى طائفته في هذه الأيام هو أكبر خطأ نرتكبه في هذا البلد".

وشدد على "ضرورة الذهاب إلى الدولة اللبنانية، وإلى منطق التعايش الذي تذكرناه في القريب الماضي بتطويب البطريرك الياس الحويك في الديمان، إذ تذكرنا كيف بني لبنان على الأسس التي بني عليها لبنان منطق التعايش، منطق الوحدة، منطق الديموقراطية، منطق السلم".

وقال عبد المسيح: "من هذا المنطق اليوم كان المفتي واضحا بأنه يجب علينا جميعا أن نقف خلف الدولة، وأن نشبك أيدينا بأيدي بعض، ولا يجب الدخول بمهاترات داخلية ونكون مشغولين بمشاكلنا التي لا تصب إلا إلى الفتنة وإلى الفوضى. يجب أن يكون العمل الأساسي هو الوقوف خلف الدولة، خلف رئيس الجمهورية، خلف رئيس مجلس الوزراء والوزارة معه، وأهم شيء خلف الجيش اللبناني والقوى المسلحة".

ولفت الى أن "الجيش اللبناني قبل أن يكون بحاجة الى دعم مادي هو بحاجة الى دعم معنوي منا". وقال: "رسالتنا اليوم هي رسالة الوحدة الوطنية والوقوف خلف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".
 

أخبار لبنان

دريان

الجيش

رودولف هيكل

أديب عبد المسيح

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