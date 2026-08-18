بري عرض مع المفتي قبلان للأوضاع العامة واستقبل غراسيا القزي والمجلس البلدي لبيروت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي التي عرضت لعمل المديرية في مختلف دوائرها.

واستقبل رئيس المجلس وفداً من المجلس البلدي للعاصمة بيروت برئاسة ابراهيم زيدان، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة ولا سيما الإنمائية منها وبرامج عمل المجلس البلدي للمرحلة المقبلة ولا سيما المشاريع التي ستنفذ.وبعد اللقاء، تحدث رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان، قائلا: "زيارتنا للرئيس بري هي لوضعه في أجواء وبرامج عمل المجلس البلدي في بيروت وما أنجزه في خلال سنة، ولا سيما انجازه الكثير من الأعمال التأسيسية وتجهيز المناقصات التي ستطرح على هيئة الشراء العام وهي مناقصات تتعلق بالطرق والبنى التحتية وتأهيل الأشجار ومواقف السيارات وسواها".وأضاف زيدان: "المناقصات كافة، قريباً سوف تطرح الى العلن بشفافية ومنافسة، هناك مناقصات كبيرة ستطرح من بينها مناقصة البنى التحتية بمبلغ يفوق الـ25 مليون دولار ومناقصة لمعالجة التلوث وهناك مشاريع صحية وانمائية أخرى".