الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير يطلق مجلس الأعمال اللبناني-القبرصي برئاسة دافيد عيسى

أخبار لبنان
2026-08-18 | 10:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير يطلق مجلس الأعمال اللبناني-القبرصي برئاسة دافيد عيسى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
شقير يطلق مجلس الأعمال اللبناني-القبرصي برئاسة دافيد عيسى

أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، اليوم، في إجتماع موسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مجلس الأعمال اللبناني القبرصي.

 

وتألف المجلس من السادة: دافيد عيسى، ياسر دبوسي، أسعد صقال، جهاد خليل العرب، جورج مفرج، روي شهوان، غادة عبود، روجيه زكار، نديم قبوات، يونان يونان، روي أسمر، مارون شَرَباتي، وليد أبو سليمان، باسكال سعد، زياد محمد زيدان، محمد أبو درويش، رودولف أسمر، ناجي شاهين، وتاتيانا هاشم.

 

وافتتح شقير اللقاء مرحّبًا بالحضور، مؤكدًا الأهمية التي توليها الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان لمجالس الأعمال، لما تؤديه من دور أساسي في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومختلف دول العالم. 

 

وقال "خلال السنوات الماضية، ونتيجة الأزمات والحروب التي مرّ بها لبنان، تجمّد عمل مجالس الأعمال. لكننا، مع العهد الجديد والحكومة الجديدة، اتخذنا قرارًا بإعادة تفعيل دور هذه المجالس، ومن بينها مجلس الأعمال اللبناني القبرصي".

 

وبعد ذلك، جرى إنتخاب دافيد عيسى رئيساً للمجلس، ياسر دبوسي نائباً للرئيس، روجيه زكار أميناً عاماً، أسعد صقال أمينا للمال،  ورودولف أسمر أميناً للسر.

 

وأشاد عيسى بالدور الوطني والاقتصادي البارز الذي يضطلع به في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص اللبناني، وتعزيز حضوره وانفتاحه على الأسواق الخارجية، وتوطيد علاقاته الاقتصادية الدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد اللبناني وفتح آفاق جديدة أمام قطاعاته ومؤسساته. 

 

وقال عيسى: "يسعدني ويشرّفني أن أقف أمامكم اليوم، بمناسبة تسلّمي رئاسة مجلس الأعمال اللبناني القبرصي، وأن أكون جزءًا من هذه المسيرة الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وقبرص، البلدين اللذين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، واللذين يمكنهما معًا أن يشكّلا جسرًا اقتصاديًا مهمًا بين أوروبا والعالم العربي”.

 

وأعرب عن حرصه على البناء على ما تحقق ومواصلة هذه المسيرة بكل مسؤولية، من خلال تطوير ما أُنجز وتعزيز ما تم تأسيسه، بما يخدم أهداف المجلس ويعزّز علاقاته مع الجانب القبرصي.

 

وشدّد عيسى على أن "قبرص تستطيع أن تكون بوابة أوروبا إلى العالم العربي، كما يستطيع لبنان أن يكون بوابة العالم العربي إلى أوروبا. وهذه ليست مجرد عبارة أو رؤية نظرية، بل فرصة اقتصادية حقيقية ينبغي أن نعمل معًا على تحويلها إلى مشاريع وشراكات واستثمارات ملموسة". وأضاف "إن القرب الجغرافي بين لبنان وقبرص، والعلاقات التاريخية، إضافة إلى موقع قبرص داخل الاتحاد الأوروبي، كلها عوامل تتيح لنا بناء شراكة اقتصادية متينة ومستدامة، تخدم مصالح رجال الأعمال في البلدين، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة".

 

وأكد عيسى أن المجلس سيعمل على فتح المزيد من قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الاستثمارات، وتبادل الخبرات، وخلق فرص جديدة أمام رجال الأعمال في البلدين، معلناً أن المجلس سيعمل على التحضير لزيارة للهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى قبرص، بهدف عقد لقاءات مع المسؤولين القبارصة والهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال، والبحث في فرص التعاون، ووضع أسس عملية لشراكات ومشاريع جديدة.

 

كما أشار إلى أن المجلس سيعمل على دعوة الهيئات الاقتصادية القبرصية إلى زيارة لبنان، إلى جانب وفد من رجال الأعمال القبارصة، لعرض الفرص المتاحة في لبنان والبحث في مجالات التعاون والاستثمار.

 

وقال: "سنؤكد لهم أن لبنان، رغم كل التحديات، لا يزال يمتلك طاقات وكفاءات وفرصًا كبيرة، وقطاعًا خاصًا أثبت، على مدى السنوات، قدرته على الصمود والابتكار والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الأعمال

اللبناني-القبرصي

برئاسة

دافيد

LBCI التالي
رئيس التقدمي تسلم ورقة مطلبية من وفد رابطة موظفي الإدارة العامة
رئيس اتحاد النقابات السياحية: أكثر من 50 في المئة من المغتربين اللبنانيين المقيمين في هذه البلدان ألغوا حجوزاتهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-01

اللواء شقير بحث مع وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز الخدمات للبنانيين في الخارج

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-31

اللواء شقير استقبل وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

مجلس الأعمال اللبناني – السوري يتابع نتائج زيارة دمشق ويحدد خطوات لتعزيز الشراكة الاقتصادية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-15

مستشفى تبنين الحكوميّ تسلم هبة من "مجلس الاغتراب اللبنانيّ لرجال الأعمال"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:06

السفير السعودي يزور كليمنصو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:12

سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-05

ترامب: أنقذنا الطيار الأميركي في وضح النهار وهو أمر غير معتاد بعد أن قضينا 7 ساعات فوق إيران بينما كانت القوات الإيرانية تبحث عنه بشكل مكثف وكانت تقترب منه

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

غارة ثانية على المبنى المهدد في العباسية دمرته بالكامل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-18

الجيش الإسرائيلي: أنهينا أمس سلسلة من الغارات استهدفت مراكز قيادة النظام الإيراني

LBCI
أخبار دولية
2026-02-05

غوتيريش: انتهاء أجل معاهدة نيو ستارت "لحظة حرجة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بسوريا... فما هي أسباب الضربة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب

LBCI
أخبار لبنان
13:12

سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:17

قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين

LBCI
أخبار لبنان
02:40

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 18-08-2026

LBCI
خبر عاجل
14:19

ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

LBCI
خبر عاجل
04:15

محكمة الجنايات السورية: الحكم بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية

LBCI
أخبار لبنان
07:53

الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
14:42

عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق وعلى الأكراد التيقظ لعمليات زرع الفتنة

LBCI
أخبار دولية
15:31

كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More