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وزارة الشؤون: المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" ستُحوّل ابتداءً من الخميس

أخبار لبنان
2026-08-18 | 11:40
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وزارة الشؤون: المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج &quot;أمان&quot; ستُحوّل ابتداءً من الخميس
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وزارة الشؤون: المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" ستُحوّل ابتداءً من الخميس

أعلن المكتب الإعلاميّ في وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" ستُحوّل ابتداءً من الخميس 20 آب 2026.

 

ويبلغ عدد المستفيدين 106,553 أسرة لبنانية، فيما يبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 13,585,545 دولارًا أميركيًا.

 

ويأتي تحويل هذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية التي كانت الوزارة قد أشارت إليها في بيانها السابق، والتي أتاحت صرف الجزء الأكبر من المساعدات مباشرةً من موازنة الدولة اللبنانية.

 

وتعتذر الوزارة من الأسر المستفيدة عن التأخير الذي طرأ على هذه الدفعة، وتؤكد استمرار العمل على تعزيز التمويل الوطني لبرنامج أمان وضمان استمراريته وانتظام التحويلات

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