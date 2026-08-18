البستاني: دعم الجيش والإصلاحات المالية هما مفتاح خلاص لبنان

شارك النائب فريد البستاني في اللقاء النيابي الموسّع الذي دعا اليه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في المجلس النيابي مع مسؤولي (American Task Force on Lebanon - ATFL)، والذي خصّص لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، ولا سيّما الوضع في الجنوب، ومستقبل دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتطبيق القرار 1701، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والعلاقة مع صندوق النقد الدولي.

وأعرب البستاني عن تقديره ”للجهود التي يبذلها السفير الأميركي في لبنان ولفريقي عمل السفارة والATFL لدعم لبنان”.

وشدد على أهمية "استثمار الروابط العميقة التي تجمع غالبية أعضاء ATFL بجذورهم اللبنانية، بما يعزز حضور لبنان في الأوساط الأميركية ويخدم قضاياه الحيوية".

وتطرق البستاني إلى المؤتمر الإستثماري المرتقب عقده في واشنطن خلال شهر كانون الأول المقبل، والمخصص لبحث مستقبل الاقتصاد اللبناني، حيث طلب دعم المؤسسة لإنجاح هذا الحدث بما يخدم مصلحة لبنان الاقتصادية.

كما قدّم "جملة من المقترحات، أبرزها: دعم وتقوية الجيش اللبناني لكي يتمكن من القيام بالمهام المناطة به ومن جهة أخرى الإسراع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك لمعالجة أزمة القطاع المصرفي، مع التأكيد على أنه لا يمكن قيام اقتصاد حر من دون قطاع مصرفي سليم، وأن المودعين هم الضحية الأولى للتأخير في هذا الملف".

واوضح ان "مشروع قانون الإنتظام المالي وردم الفجوة المالية الذي تعدّه الحكومة سيتم عرضه قريباُ على المجلس النيابي لتتم دراسته اذ من الضروري إيجاد حل جذري وعادل لهذا الملف الشائك".