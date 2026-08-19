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رئيس الرابطة المارونية: لبنان لا يستطيع أن يبقى أسيراً لمعادلة حرب مفتوحة
أخبار لبنان
2026-08-19 | 02:58
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رئيس الرابطة المارونية: لبنان لا يستطيع أن يبقى أسيراً لمعادلة حرب مفتوحة
أكد رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو أن "لبنان لا يستطيع أن يبقى اسيراً لمعادلة حرب مفتوحة بين استباحةٍ اسرائيلية لقرى وبلدات في الجنوب وتعنتٍ من قبل "حزب الله" ورفضه تسليم سلاحه بيد الدولة".
وتخوف الحلو في تصريح من "أن يكون الجنوب على عتبة مرحلة جديدة من التصعيد وأن يعود ساحة لتصفية حسابات اقليمية على أرضه، إذا لم تُنزَع كل الذرائع التي جعلت منه في مرحلة سابقة جزءاً من محور أو ساحةً لحربٍ بالوكالة خصوصاً بعدما قرأنا كلاماً مستنكراً لرئيس مجلس الشورى الايراني عن تواصله المباشر مع المقاتلين في الخطوط الامامية للجبهة في لبنان".
وشدد على "أن لا خيار إلا التمسك بالمسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة وإعادة القرار الأمني والعسكري إلى مؤسسات الدولة"، رافضاً "اعتبار التفاوض استسلاماً أو الدبلوماسية تنازلاً".
وقال "لبنان الذي يستحقه أبناؤه هو لبنان السيادة الكاملة والجيش الواحد، لبنان الذي لا يحارب عن الآخرين ولا يفاوض الآخرون بإسمه"، داعياً إلى "وضع مصلحة لبنان فوق مصالح الخارج والتوقف عن تحميل الشعب اللبناني واقتصاد البلد ومؤسساته ثمن صراعات لا يملك قرارها، حيث تركت حروب الاسناد جروحاً عميقة في الجنوب من دمار ونزوح وخسارة أرواح ومصادر رزق إمتدت تداعياتها إلى مختلف المناطق اللبنانية، وضربت قطاعات انتاج واستثمار، وأثقلت كاهل الدولة والمواطنين انسانياً واجتماعياً ومالياً، وهذا ما سيحتاج إلى سنوات من الجهد الوطني المضني والدعم العربي والدولي للتعافي ومعالجة آثارها المدمرة".
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