الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المدير العام لليونيسكو في بيروت بدعوة من وزير الثقافة
أخبار لبنان
2026-08-19 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المدير العام لليونيسكو في بيروت بدعوة من وزير الثقافة
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع المدير العام لمنظمة "اليونيسكو" الدكتور خالد العناني الذي يزور لبنان تلبية لدعوة من الوزير سلامة.
وحضر اللقاء مندوبة لبنان الدائمة لدى المنظمة السفيرة هند درويش، المدير الإقليمي للمنظمة في لبنان بابلو فونتاني، عضو المنطمة احمد زاعوش، المدير العام للاثار المهندس سركيس الخوري، مدير عام الشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، المعمار جاد تابت ومسؤول القطاع الثقافي لمكتب اليونسكو - بيروت جوزف كريدي.
واستهل اللقاء بكلمة ترحيب وشكر من الوزير سلامة الى ضيفه لدعم لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة في ادراج "قلاع جبل عامل "الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر خلال مؤتمر بوسان بطلب من الحكومة اللبنانية"، لافتا الى ان "هذا القرار يؤكد عزم المجتمع الدولي ليس فقط على صون القيمة العالمية الاستثنائية لهذا التراث، بل أيضاً على دعم الجهود الرامية إلى حمايته وترميمه وضمان استمراريته ونقله إلى الأجيال القادمة"، منوها بدعم منظمة اليونيسكو المتواصل للبنان في مختلف القطاعات لاسيما الثقافية منها.
وكانت مناسبة ناقش خلالها سلامة والعناني ابرز المشاريع ذات الاهتمام المشترك والتي تعمل اليونيسكو على دعمها وابرزها :،اعادة تاهيل وتفعيل الشبكة الوطنية للمكتبات العامة، ومحطة قطار مار مخايل لانشاء مركز ثقافي ، استقدام خبراء دوليين لاجراء تقييم فني لمقر معرض رشيد كرامي الدولي،دراسات معمقة للمواقع التراثية في جنوب لبنان خاصة المتضررة والمعرضة للخطر، تحديث اماكن تخزين آمنة في جبيل (بيبلوس) للمحافظة عل القطع الاثرية.
وسيقوم الدكتور العناني بزيارة الى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام حيث سيتم توقيع إتفاقية تعاون بين اليونسكو ممثلة بالدكتور خالد العناني والحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الثقافة غسان سلامة وتتناول مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال والمعلومات.
يُشار إلى أن الوزير سلامة والدكتور العناني والوفد المرافق سيقومون بجولة تفقدية الى موقعي خان العسكر ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس وإلى موقع البص الأثري في صور.
أخبار لبنان
العام
لليونيسكو
بيروت
بدعوة
الثقافة
التالي
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
رئيس الرابطة المارونية: لبنان لا يستطيع أن يبقى أسيراً لمعادلة حرب مفتوحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-05
كتاب من وزير الثقافة الى المدير العام لليونسكو: للتدخل الفوري لمنع تدمير قلعة الشقيف الاثرية
أخبار لبنان
2026-06-05
كتاب من وزير الثقافة الى المدير العام لليونسكو: للتدخل الفوري لمنع تدمير قلعة الشقيف الاثرية
0
أخبار لبنان
2026-07-17
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
أخبار لبنان
2026-07-17
وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا
0
أخبار لبنان
2026-07-22
رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان كرٌم وزير العمل
أخبار لبنان
2026-07-22
رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان كرٌم وزير العمل
0
أخبار لبنان
2026-07-09
وزير العمل التقى المدير العام لمنظمة العمل العربية في القاهرة وبحثٌ في تعزيز التعاون ودعم لبنان
أخبار لبنان
2026-07-09
وزير العمل التقى المدير العام لمنظمة العمل العربية في القاهرة وبحثٌ في تعزيز التعاون ودعم لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:54
غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا استقبال التيار
أخبار لبنان
03:54
غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا استقبال التيار
0
أمن وقضاء
03:53
نقيب الكيميائيين: معالجة المواد الخطرة تتطلب إجراءات صارمة ومحاسبة فورية
أمن وقضاء
03:53
نقيب الكيميائيين: معالجة المواد الخطرة تتطلب إجراءات صارمة ومحاسبة فورية
0
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
0
أخبار لبنان
02:58
رئيس الرابطة المارونية: لبنان لا يستطيع أن يبقى أسيراً لمعادلة حرب مفتوحة
أخبار لبنان
02:58
رئيس الرابطة المارونية: لبنان لا يستطيع أن يبقى أسيراً لمعادلة حرب مفتوحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-05
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مجمّع الصناعات العسكريّة التابعة لشركة رفائيل جنوب مدينة عكّا بصلية صاروخيّة
خبر عاجل
2026-03-05
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مجمّع الصناعات العسكريّة التابعة لشركة رفائيل جنوب مدينة عكّا بصلية صاروخيّة
0
أخبار دولية
2026-04-14
إسبانيا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات في ظل "تداعي" النظام الدولي
أخبار دولية
2026-04-14
إسبانيا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات في ظل "تداعي" النظام الدولي
0
آخر الأخبار
2026-05-29
وكالة فارس نقلا عن مصادر: تصريحات ترامب "محاولة لتصوير نصر مزيف"
آخر الأخبار
2026-05-29
وكالة فارس نقلا عن مصادر: تصريحات ترامب "محاولة لتصوير نصر مزيف"
0
أخبار لبنان
2026-01-16
الشماعي لـ"جدل": الخط الساخن للدعم النفسي والوقاية من الإنتحار تلقى العام الماضي 12800 اتصال
أخبار لبنان
2026-01-16
الشماعي لـ"جدل": الخط الساخن للدعم النفسي والوقاية من الإنتحار تلقى العام الماضي 12800 اتصال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بسوريا... فما هي أسباب الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بسوريا... فما هي أسباب الضربة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
2
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
3
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
4
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
6
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
8
أخبار لبنان
07:53
الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات
أخبار لبنان
07:53
الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More