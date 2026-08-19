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المدير العام لليونيسكو في بيروت بدعوة من وزير الثقافة

أخبار لبنان
2026-08-19 | 03:03
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المدير العام لليونيسكو في بيروت بدعوة من وزير الثقافة
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المدير العام لليونيسكو في بيروت بدعوة من وزير الثقافة

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع المدير العام لمنظمة "اليونيسكو" الدكتور خالد العناني الذي يزور لبنان تلبية لدعوة من الوزير سلامة. 

وحضر اللقاء مندوبة لبنان الدائمة لدى المنظمة السفيرة هند درويش، المدير الإقليمي للمنظمة في لبنان بابلو فونتاني، عضو المنطمة احمد زاعوش، المدير العام للاثار المهندس سركيس الخوري، مدير عام الشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، المعمار جاد تابت ومسؤول القطاع الثقافي لمكتب اليونسكو - بيروت جوزف كريدي. 

واستهل اللقاء بكلمة ترحيب وشكر من الوزير سلامة الى ضيفه لدعم لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة في ادراج "قلاع جبل عامل "الخمس على لائحة التراث  العالمي المهدد بالخطر خلال مؤتمر بوسان بطلب من الحكومة اللبنانية"، لافتا الى ان "هذا القرار يؤكد عزم  المجتمع الدولي ليس فقط على صون القيمة العالمية الاستثنائية لهذا التراث، بل أيضاً على دعم الجهود الرامية إلى حمايته وترميمه وضمان استمراريته ونقله إلى الأجيال القادمة"، منوها بدعم منظمة اليونيسكو المتواصل للبنان في مختلف القطاعات لاسيما الثقافية منها. 

وكانت مناسبة ناقش خلالها سلامة والعناني ابرز المشاريع ذات الاهتمام المشترك والتي تعمل اليونيسكو على دعمها وابرزها :،اعادة تاهيل وتفعيل الشبكة الوطنية للمكتبات العامة، ومحطة قطار مار مخايل لانشاء مركز  ثقافي ، استقدام خبراء دوليين لاجراء تقييم فني لمقر معرض رشيد كرامي الدولي،دراسات معمقة للمواقع التراثية في جنوب لبنان خاصة المتضررة والمعرضة للخطر، تحديث اماكن تخزين آمنة في جبيل (بيبلوس) للمحافظة عل القطع الاثرية. 

وسيقوم الدكتور العناني بزيارة الى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام حيث سيتم توقيع إتفاقية تعاون بين اليونسكو ممثلة بالدكتور خالد العناني والحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الثقافة غسان سلامة وتتناول مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال والمعلومات.

يُشار إلى أن الوزير سلامة والدكتور العناني والوفد المرافق سيقومون بجولة تفقدية الى موقعي خان العسكر ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس وإلى موقع البص الأثري في صور.

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