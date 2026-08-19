نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة