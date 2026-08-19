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عون تسلم من المدير العام للأونيسكو شهادة ادراج قلاع جبل عامل الخمس في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر
أخبار لبنان
2026-08-19 | 07:26
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عون تسلم من المدير العام للأونيسكو شهادة ادراج قلاع جبل عامل الخمس في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر
اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله في قصر بعبدا المدير العام لمنظمة "الأونيسكو" خالد العناني، أن "اصدار هذه المنظمة قراراً بإدراج قلاع جبل عامل الخمس في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، هو اعتراف دولي بالقيمة الاستثنائية لهذا الارث الحضاري الذي يختزن قروناً من تاريخ جنوب لبنان، كما هو جزء لا يتجزأ من تراث الانسانية جمعاء".
وأشاد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الثقافة غسان سلامة ومندوبة لبنان الدائمة لدى "الاونيسكو" السفيرة هند درويش والوفد المرافق للعناني، بالجهود التي بذلها وزير الثقافة والديبلوماسية اللبنانية لانجاح هذا القرار، منوّهاً بالدور الذي لعبه العناني وبمواقف الدول الاعضاء في لجنة التراث العالمي في "الأونيسكو" التي ايدت حق لبنان ووقفت الى جانبه في مواجهة الضغوط التي مورست لاسقاط هذا الملف. ورأى في هذا التضامن" ادراكاً دولياً متزايداً لخطورة ما يتعرض له التراث الثقافي اللبناني نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب.
وشدد الرئيس عون على أن هذا الانجاز يرتّب على المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة في حماية هذه المواقع وصون سلامتها، داعياً الى تفعيل آلية الحماية والتمويل التي يتيحها هذا الادراج والى وقف كل اعتداء يطاول هذا الارث الانساني المشترك.
وتمنى رئيس الجمهورية للعناني التوفيق في مسؤولياته الجديدة كمدير عام لمنظمة "الأونيسكو"، لافتاً الى أن البعثة اللبنانية الدائمة في المنظمة التي ترأسها السفير درويش، ستعمل بالتنسيق مع المدير العام لـ"الاونيسكو" على متابعة كل المواضيع التي تهم لبنان الذي يرى في ترؤس العناني للمنظمة، قيمة كبيرة لتعزيز دورها وتحقيق أهدافها التي وردت في نظام تأسيسها الذي كان لبنان شريكاً في وضعه.
وكان العناني الذي يعتبر أول عربي يرأس منظمة "الأونيسكو"، شكر الرئيس عون على الدعم الذي لقيه من البعثة اللبنانية الدائمة في المنظمة، وللتنسيق القائم مع الحكومة اللبنانية من خلال الوزير سلامة، مشيراً الى أن "للمنظمة مكتباً اقليمياً في بيروت يعمل فيه نحو 30 موظفاً متخصصين في المجالات التي ترعى عمل "الأونيسكو" في مجالات الحفاظ على التراث الثقافي والفني والأدبي، اضافة الى مسائل أخرى تهم الدول الأعضاء".
وشرح العناني للرئيس عون أبرز المشاريع التي ينوي تحقيقها خلال توليه هذه المسؤولية، داعياً الرئيس عون الى زيارة مقر المنظمة في باريس، والاطلاع عن كثب على نشاطاته.
وفي ختام اللقاء، سلّم العناني الرئيس عون شهادة قرار ادراج قلاع جبل عامل الخمس وهي: قلعة الشقيف، قلعة تبنين، قلعة شقرا، قلعة دير كيفا وقلعة شمع.
وحضر اللقاء اضافة الى الوزير سلامة والسفيرة درويش، المدير الاقليمي للمنظمة في لبنان وممثلها في لبنان وسوريا باولو فونتاني، ورئيس قسم التأهب للأزمات والاستجابة لها أحمد زاوشي، ورئيسة قسم التعليم في المنطقة العربية ميسون شهاب، والمسؤول الوطني عن الشؤون الثقافية جوزف كريدي.
أخبار لبنان
جوزاف عون
الأونيسكو
خالد العناني
قلاع جبل عامل
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