عون تسلم من المدير العام للأونيسكو شهادة ادراج قلاع جبل عامل الخمس في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله في قصر بعبدا المدير العام لمنظمة "الأونيسكو" خالد العناني، أن "اصدار هذه المنظمة قراراً بإدراج قلاع جبل عامل الخمس في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، هو اعتراف دولي بالقيمة الاستثنائية لهذا الارث الحضاري الذي يختزن قروناً من تاريخ جنوب لبنان، كما هو جزء لا يتجزأ من تراث الانسانية جمعاء".



وأشاد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الثقافة غسان سلامة ومندوبة لبنان الدائمة لدى "الاونيسكو" السفيرة هند درويش والوفد المرافق للعناني، بالجهود التي بذلها وزير الثقافة والديبلوماسية اللبنانية لانجاح هذا القرار، منوّهاً بالدور الذي لعبه العناني وبمواقف الدول الاعضاء في لجنة التراث العالمي في "الأونيسكو" التي ايدت حق لبنان ووقفت الى جانبه في مواجهة الضغوط التي مورست لاسقاط هذا الملف. ورأى في هذا التضامن" ادراكاً دولياً متزايداً لخطورة ما يتعرض له التراث الثقافي اللبناني نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب.



وشدد الرئيس عون على أن هذا الانجاز يرتّب على المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة في حماية هذه المواقع وصون سلامتها، داعياً الى تفعيل آلية الحماية والتمويل التي يتيحها هذا الادراج والى وقف كل اعتداء يطاول هذا الارث الانساني المشترك.



وتمنى رئيس الجمهورية للعناني التوفيق في مسؤولياته الجديدة كمدير عام لمنظمة "الأونيسكو"، لافتاً الى أن البعثة اللبنانية الدائمة في المنظمة التي ترأسها السفير درويش، ستعمل بالتنسيق مع المدير العام لـ"الاونيسكو" على متابعة كل المواضيع التي تهم لبنان الذي يرى في ترؤس العناني للمنظمة، قيمة كبيرة لتعزيز دورها وتحقيق أهدافها التي وردت في نظام تأسيسها الذي كان لبنان شريكاً في وضعه.