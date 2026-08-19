المكتب الاعلامي لوزارة التربية : تأجيل امتحانات الطلبات الحرة في التعليم المهني والتقني إلى موعد يحدد لاحقاً تنفيذاً لقرار شورى الدولة

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: " إنفاذا لقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ اليوم ١٩/٨/٢٠٢٦ في المراجعة رقم ٢٧١١١/٢٠٢٦ ، والذي قرر وقف تنفيذ التعميم الصادر عن المديرة العامةً للتعليم المهني والتقني بالتكليف رقم ٢٧/٢٠٢٦ ، تقرر تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم المهني والتقني إلى أجل يحدد لاحقا ، على ضوء قرار مجلس الشورى أو التشريعات التي قد تصدر عن مجلس النواب بالخصوص المذكور".



