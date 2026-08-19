الحجار بحث مع صحناوي والجميل في شؤون بيروت الإنمائية وعرض مع ريزا لتعزيز الدعم الأممي في الجنوب

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائبين نيكولا صحناوي ونديم الجميل، وتم التداول في الأوضاع العامة وشؤون انمائية في بيروت.







والتقى الوزير الحجار نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وتم البحث في الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى الوزارة والأجهزة التابعة لها، إضافة إلى سبل مساندة السلطات المحلية، لا سيما في الجنوب.







كما استقبل الوزير الحجار سفير لبنان في بلجيكا والاتحاد الأوروبي وليد حيدر، وجرى عرض للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى لبنان وإلى وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بصورة خاصة، والعلاقات القائمة بين الجانبين.







وكذلك، تناول الوزير الحجار مع نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والبلديات ونقابة المحامين، بما يخدم المصلحة العامة.