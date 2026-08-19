أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

في إطار تحقيق يجريه مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت، بإشراف النيابة العامة المالية، حول شبهة تهرّب ضريبي تقوم به شركات تجارية، أظهرت التحقيقات الأولية، وفق معلومات الـLBCI، وجود مخالفات في إحدى الشركات التي تتعاطى تجارة المعدات الطبية.



وبحسب المعلومات، تشمل المخالفات تغيير بلد المنشأ والتلاعب بتواريخ صلاحية بعض الأدوات الطبية، وبيع أدوات طبية مستوردة من دون إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الطبية المعتمدة في لبنان.



كما أظهرت التحقيقات، وفق المعلومات، أنّ الشركة تقوم بإعادة تنظيف أدوات طبية مستخدمة في المستشفيات وغسلها وتوضيبها، ثم بيعها على أنها جديدة.



وعلى الأثر، داهمت دورية من أمن الدولة مستودعات الشركة في محلة شننعير – كسروان، حيث جرى توقيف 11 موظفًا لبنانيًا وعامل سوري، وخُتم المستودع بالشمع الأحمر، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.