وفد هيئة الاغاثة والمساعدات في دار الفتوى اطلع السفير الكويتي على نشاطاتها وتقديماتها

زار وفد من هيئة الاغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى برئاسة رئيس الهيئة محمد خالد سنو، سفير الكويت في لبنان محمد الشرجي، الذي اطلع من الوفد على أعمال ونشاطات الهيئة والتقديمات التي توزعها للفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة .



وأشار بيان للهيئة، الى أن "الوفد شرح للسفير الشرجي خطته ورؤيته المستقبلية في تعزيز دور الاغاثة لتقديم المساعدة، بالإضافة إلى إقامة دورات وندوات توعوية للشباب. وأكد سنو ان التعاون بين الهيئة ودولة الكويت دائم ومستمر ويعود بالخير على الشعبين اللبناني والكويتي، لافتا إلى قيام الهيئة بالعديد من المشاريع الإغاثية في كافة المناطق اللبنانية.



واثنى السفير الشرجي على دور الهيئة وعملها الإنساني والإغاثي".