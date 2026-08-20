وفد عسكري أوروبي يبحث تعزيز الأمن والسلامة في مرفأ بيروت

عقد وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي، ضمن بعثة "CSDP FFM"، اجتماعاً في إدارة واستثمار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، بحضور مدير عام النقل البري والبحري العميد الركن مازن بصبوص، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الإجراءات المعتمدة في المرفأ.



واستهل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت، مروان النفي، الاجتماع بكلمة استعرض فيها أبرز التحديات التي مرّ بها المرفأ، مشدداً على أهمية تطويره وتعزيز قدراته لاستعادة دوره وموقعه المحوري بين مرافئ البحر الأبيض المتوسط.



وأكد النفي خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته الواسعة في تطوير أنظمة الأمن والسلامة، فضلاً عن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المرافئ العالمية.