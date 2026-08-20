رسامني للسفير السعودي: نفهم ما حصل بالماضي وكيف فقدنا الثقة مع المملكة ولبنان بحاجة الى استثمارات

أعلن وزير الأشغال فايز رسامني أن المصنع الجديد سيكون أقرب الى الحدود السورية، لافتا الى أن الأمن العام يجب أن يكون أول بوابة تستقبل الزوار وآخر بوابة تخرّج الزوار.



وقال رسامني من معبر المصنع: "نحن نقلص المسافة بين لبنان وسوريا للتخفيف من التهريب على الحدود".



وأضاف: "لدينا 5 معابر بين لبنان وسوريا والعلاقة مع سوريا هي علاقة "مهمة جدا" وهدفنا اليوم إن كان بالنسبة لنا أو لسوريا هو الازدهار الإقتصادي".



واشار الى أن اجتماعات دورية تعقد بشكل دوري مع السوريين لتطوير اقتصادات البلدين.



ولفت الى ان لبنان يركز على المسارات البديلة التي تنشأ في المنطقة والى ان امكانياته محدودة في لبنان والى ان ما نحتاجه هو استثمارات من الدولة الصديقة.

وتوجه وزير الأشغال للسفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري قائلا: "نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقدنا الثقة مع المملكة العربية السعودية".