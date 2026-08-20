"اليونيفيل" تسلّم موقعاً في الخردلي للجيش اللبناني ضمن خطة نقل مواقعها

سلّمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردلي - الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني.



وتأتي عملية التسليم ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري.



ويأتي تسليم الموقع في سياق استكمال الإجراءات العملانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتسلّمه المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الدولية في المنطقة.