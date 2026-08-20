السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا

أكد السفير السعودي لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري أن المملكة تقف دائما إلى جانب لبنان في استعادة سيادته على كامل أراضيه وأنها دائمًا مع لبنان واللبنانيين.



وقال الدوسري ردا على سؤال للـLBCI من معبر المصنع الحدودي: "لو لم تكن هناك ثقة، لما كنا موجودين اليوم هنا. ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء مجلس الوزراء يبذلون جهودًا كبيرة، وهذا أمر ملحوظ. ولو لم يكن ملحوظًا، لما كنا موجودين هنا".