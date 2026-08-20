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خدام يروي لقاء دمشق الأخير... بشار الأسد للحريري: "من يخالفني فسأكسر عظمه"

أخبار لبنان
2026-08-20 | 04:49
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خدام يروي لقاء دمشق الأخير... بشار الأسد للحريري: &quot;من يخالفني فسأكسر عظمه&quot;
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خدام يروي لقاء دمشق الأخير... بشار الأسد للحريري: "من يخالفني فسأكسر عظمه"

 
يكشف نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، في مذكراته التي حررها وقدّمها إبراهيم حميدي، تفاصيل جديدة عن الاجتماع الذي جمع الرئيس السوري السابق بشار الأسد برئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في دمشق صيف 2004، ويصفه بأنه كان الأقسى في المرحلة التي سبقت الاغتيال.

حسب المذكرات التي تصدر عن دار "رف"، التابعة لـ"المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG)، مطلع أيلول، استدعى الأسد الحريري في تموز عند السابعة والنصف صباحاً، وجرى اللقاء بحضور اللواء غازي كنعان والعميد رستم غزالة والعقيد محمد خلوف، وقد أدت قسوة كلام الأسد إلى ارتفاع ضغط الحريري وإصابته بنزيف من أنفه.

وتعيد المذكرات جذور الأزمة إلى انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية عام 1998. ويروي خدام، في هذا الإطار، أن انتخاب لحود خلفاً للرئيس إلياس الهراوي كان قراراً فرضه بشار الأسد، بعدما أقنع والده بدعم قائد الجيش، رغم اعتراض معظم القيادات اللبنانية القريبة من دمشق، وبينهم وليد جنبلاط ونبيه بري ورفيق الحريري، وبعد ضغوط مارسها اللواء غازي كنعان على النواب. ويكشف خدام عن أنه طلب بعدها من الرئيس حافظ إعفاءه من الملف اللبناني، لأن موقفه من لحود كان معروفاً، فانتقل الملف إلى بشار، "وبذلك انتهت الإدارة السياسية لهذا الملف الشائك، وأصبحت في أيدي أجهزة الأمن السورية".

في صباح اليوم نفسه، يروي خدام أنه كان على موعد مع الأسد، فوجده «منفعلاً ومتوتراً"، وسمع منه رواية اللقاء مباشرة: "كان لديّ رفيق الحريري، وتحدثت معه بكلام واضح وصريح وبحضور الضباط. أبلغته أنه غير مسموح له بالعمل على مجيء رئيس جمهورية غير إميل لحود، فأنا الذي أختار من يحكم لبنان، ومن يخالفني فسأكسر عظمه". يقول خدام إنه فوجئ بهذا الكلام وردّ على الرئيس: "أنت تتحدث مع رئيس وزراء لبنان الذي يمثّل المسلمين السنّة في بلده. هل حسبت صدى كلامك إذا انتشر في وسائل الإعلام؟ كيف تخاطب رئيس وزراء لبنان بحضور هؤلاء الضباط؟". عندها هدأ الأسد، حسب الرواية، وطلب من نائبه دعوة الحريري إلى زيارته "لمسح ما ترتب" عن اللقاء.

وتضيف المذكرات أن الحريري رفض في البداية، وقال لخدام هاتفياً: "بعد آخر زيارة، لن أزور دمشق". ثم قَبِل أن يلتقيه في بلودان (شمال غربي دمشق)، حيث بدا "مجروحاً" وقال: "لن أنسى لقائي مع بشار الأسد ما حييت".

ولا تقف الرواية عند العبارة، بل تتابع مسار التمديد نفسه. في 18 أغسطس (آب) 2004، يروي خدام أن الأسد أبلغه أنه قرر عدم التمديد للحود: "فلا أحد في العالم موافق على لحود. الدول العربية غير موافقة، وغالبية اللبنانيين معترضون"، مؤكداً أنه كان "حازماً" مع الرئيس اللبناني. لكن بعد ثلاثة أيام فقط، وفي حين كان خدام في فرنسا، اتصل به الحريري ليبلغه أن الأسد غيّر رأيه واستدعاه إلى دمشق في مقابلة قصيرة ومتوترة قال له فيها: "عليك أن تحدد موقفك. هل أنت مع سوريا أو ضدها؟". وينقل خدام عن الحريري أن وليد جنبلاط نصحه بالموافقة على التمديد ثم الاستقالة، وأنه هو نفسه أشار عليه بالموافقة ثم مغادرة لبنان وإعلان الاستقالة من الخارج. ويسجل خدام أن الحريري، الذي أبلغ العميد رستم غزالة موافقته وغادر إلى سردينيا للقاء عائلته، اتصل به بعد أيام سائلاً: "إذا عدت إلى لبنان فهل هناك خطر على حياتي؟"، فطمأنه بأنه وافق على كل ما طُلب منه، وأن الأسد "لا يزال بحاجة إليه، لأن تعديل الدستور لم يتم بعد".

وتتوقف المذكرات عند محاولة اللحظة الأخيرة لتفادي جلسة مجلس الأمن عبر وساطة إسبانية: بعد خمس ساعات من الاتصالات وافقت واشنطن وباريس ولندن على إلغاء الجلسة مقابل التزام سوري بإلغاء التمديد، لكن وزير الخارجية فاروق الشرع أجاب نظيره الإسباني بأن "لبنان دولة مستقلة ولا علاقة لنا بالأمر"، ليجتمع مجلس الأمن في اليوم التالي ويصدر القرار "1559" وفق الفصل السابع، واضعاً النظام السوري -بتعبير المذكرات- تحت رقابة مجلس الأمن.

قيمة هذه الشهادة في موقع صاحبها: خدام كان لعقود المسؤول السوري عن الملف اللبناني، قبل أن ينتقل -كما يروي- إلى يد بشار الأسد والأجهزة الأمنية. وهكذا تتحول جملة واحدة من واقعة شخصية إلى مفتاح لفهم مرحلة الانهيار الكامل بين دمشق وشرائح واسعة من اللبنانيين. النص الكامل للقاء وما سبقه وما تلاه يرد في فصل "اغتيال رفيق الحريري" من الكتاب.

أخبار لبنان

الأخير...

الأسد

للحريري:

يخالفني

فسأكسر

عظمه"

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