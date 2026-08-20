الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العناني يختتم زيارته لبنان بجولة في موقع البص الأثري في صور... سلامة: لا أنفاق داخل قلعة الشقيف
أخبار لبنان
2026-08-20 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
العناني يختتم زيارته لبنان بجولة في موقع البص الأثري في صور... سلامة: لا أنفاق داخل قلعة الشقيف
3
min
العناني يختتم زيارته لبنان بجولة في موقع البص الأثري في صور... سلامة: لا أنفاق داخل قلعة الشقيف
اختتم المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني زيارته لبنان بجولة مع وزير الثقافة غسان سلامة في مدينة صور متفقدا موقع البص الأثري.
وبعد جولة في أرجاء الموقع، قال وزير الثقافة ردًا على أسئلة الصحافيين: "بعد الدعم الذي تلقته وزارة الثقافة من قيادة منظمة اليونسكو في الفترة الأخيرة، ولا سيما في مضاعفة عدد المواقع التي تحظى بحماية معززة على الأراضي اللبنانية، من الجنوب إلى بعلبك وعكار، وبعد الحصول على مباركة إدراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي، كان لا بد من دعوة المدير العام لمنظمة اليونسكو إلى لبنان ليعاين المواقع بأم عينيه، ويتحادث مع رؤساء هذا البلد حول قضية التراث ومركزيته في لبنان".
ووجه الشكر إلى المدير العام لليونسكو على زيارته، وعلى "المساعدة التي تركها لمدينة صور، والبالغة 100 ألف دولار، للمساعدة في بدء عملية ترميم المكان، إضافة إلى مساعدات أخرى تقدمها اليونسكو دورياً وتتعلق بالثروة الأثرية اللبنانية".
وعن قلعة الشقيف، أعلن وزير الثقافة أنه "بناءً على رأي الأثريين في المديرية العامة للآثار فإنه ليس هناك من أنفاق داخل قلعة الشقيف. أما الأنفاق التي دُمّرت أو فُجّرت في محيط قلعة الشقيف، فواحدة تبعد 700 متر والثانية 1100 متر".
وقال: "نحن نعتمد على الصور الفضائية لنرى حجم الدمار في قلعة الشقيف. فمن الخارج لا نرى دماراً، ونحن لن نذهب إلى القلعة بينما الإسرائيلي موجود داخلها، لذلك لا يمكننا أن ندرس الارتجاجات التي ربما حصلت داخل القلعة بسبب التفجيرين، ونحن ننتظر إما خروج الإسرائيلي أو أن يأتي طرف محايد إلى القلعة ويُطلعنا على ما حصل في داخلها. ولقد طلبنا ذلك من منظمة اليونسكو بمناسبة زيارة المدير العام إلى بيروت، وطلبنا منهم المساعدة في إرسال وفد محايد يذهب إلى القلعة ويعلمنا بما حصل فيها من الداخل".
وعن قلاع جبل عامل، قال وزير الثقافة: "هذه معركة ديبلوماسية من الطراز الرفيع خضناها بحماسة مع المديرية العامة للآثار التي حضّرت كل الملفات، ومع بعثتنا في اليونسكو، ومع إدارة اليونسكو لوضع هذه القلاع الخمس معاً، كي لا نخوض خمس معارك متتالية، فلتكن معركة واحدة للقلاع الخمس".
وأضاف: "كانت هناك معارضة، وعملنا ديبلوماسياً بكامل قوتنا حتى حصلنا على إجماع بإدراج القلاع الخمس على لائحة التراث العالمي، بفضل جهد الوفد الذي كان في كوريا الجنوبية لهذا الهدف".
وأكد أن "صور موجودة على لائحة التراث العالمي منذ أكثر من 40 سنة وتم وضعها على لائحة التراث العالمي المهدد، ولا سيما بعد الضربات التي أدت إلى سقوط بعض التيجان وإلى بعض الدمار"، قائلا: "أردنا أن يأتي المدير العام لليونسكو ليرى أن مطالباتنا بوضعها في حالة الخطر كانت مشروعة، لأن الدمار اقترب منها أكثر من اللازم".
أخبار لبنان
اليونسكو
خالد العناني
غسان سلامة
صور
موقع البص الأثري
قلعة الشقيف
التالي
الراعي تابع المراحل الأخيرة من مشروع الكنيسة المارونية في قطر
خدام يروي لقاء دمشق الأخير... بشار الأسد للحريري: "من يخالفني فسأكسر عظمه"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-05
كتاب من وزير الثقافة الى المدير العام لليونسكو: للتدخل الفوري لمنع تدمير قلعة الشقيف الاثرية
أخبار لبنان
2026-06-05
كتاب من وزير الثقافة الى المدير العام لليونسكو: للتدخل الفوري لمنع تدمير قلعة الشقيف الاثرية
0
أخبار لبنان
2026-07-22
وزير الثقافة: لجنة التراث العالمي أدرجت موقع صور الأثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر
أخبار لبنان
2026-07-22
وزير الثقافة: لجنة التراث العالمي أدرجت موقع صور الأثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر
0
أخبار لبنان
2026-06-08
وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار: حماية موقع صور الأثري مسؤولية جماعية يفرضها القانون الدولي
أخبار لبنان
2026-06-08
وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار: حماية موقع صور الأثري مسؤولية جماعية يفرضها القانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
قلعة الشقيف: تسابقٌ على موقعها الاستراتيجي منذ الرومان حتى اليوم
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-31
قلعة الشقيف: تسابقٌ على موقعها الاستراتيجي منذ الرومان حتى اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:00
صندوق النقد الدوليّ أشاد بإقرار المجلس النيابيّ اللبنانيّ تعديلات على قانون معالجة أوضاع البنوك
أخبار لبنان
10:00
صندوق النقد الدوليّ أشاد بإقرار المجلس النيابيّ اللبنانيّ تعديلات على قانون معالجة أوضاع البنوك
0
أمن وقضاء
09:45
قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
أمن وقضاء
09:45
قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
0
أخبار لبنان
09:37
المالية تردّ على اتهامات لجابر: مرسوم السرية المصرفية صدر ونُشر في الجريدة الرسمية
أخبار لبنان
09:37
المالية تردّ على اتهامات لجابر: مرسوم السرية المصرفية صدر ونُشر في الجريدة الرسمية
0
أخبار لبنان
09:17
وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية
أخبار لبنان
09:17
وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:35
مصر وقطر وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة
أخبار دولية
08:35
مصر وقطر وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة
0
أخبار دولية
09:17
الولايات المتحدة: الصين "تحتجز تعسفا" مواطنا أميركيا
أخبار دولية
09:17
الولايات المتحدة: الصين "تحتجز تعسفا" مواطنا أميركيا
0
أخبار لبنان
09:17
وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية
أخبار لبنان
09:17
وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية
0
خبر عاجل
06:06
مصدر دبلوماسي غربي مطّلع للـLBCI عن تلة علي الطاهر: حزب الله عرض في وقت سابق من هذا الأسبوع تسليم منطقة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني في ظل تراجع قدرته على الإمساك بها وسعيه إلى استعادة عناصره ومعداته الموجودة هناك
خبر عاجل
06:06
مصدر دبلوماسي غربي مطّلع للـLBCI عن تلة علي الطاهر: حزب الله عرض في وقت سابق من هذا الأسبوع تسليم منطقة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني في ظل تراجع قدرته على الإمساك بها وسعيه إلى استعادة عناصره ومعداته الموجودة هناك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:55
حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري
أخبار دولية
07:55
حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري
0
اقتصاد
07:50
بالتعاون مع البنك الدولي... إطلاق دراسة تبحث مستقبل العلاقة بين مرفأ بيروت ومحيطه
اقتصاد
07:50
بالتعاون مع البنك الدولي... إطلاق دراسة تبحث مستقبل العلاقة بين مرفأ بيروت ومحيطه
0
آخر الأخبار
07:45
نقابة المهندسين في بيروت تطلق مبادرة وطنية بعنوان "حماية الذاكرة العمرانية والتراثية للبنان"
آخر الأخبار
07:45
نقابة المهندسين في بيروت تطلق مبادرة وطنية بعنوان "حماية الذاكرة العمرانية والتراثية للبنان"
0
أخبار لبنان
06:48
الصدي عاين منشآت النفط والخزانات والمرابط في الزهراني: نعمل على الاستفادة إقتصادياً من كل القدرات والأصول الاستراتيجية
أخبار لبنان
06:48
الصدي عاين منشآت النفط والخزانات والمرابط في الزهراني: نعمل على الاستفادة إقتصادياً من كل القدرات والأصول الاستراتيجية
0
أخبار لبنان
06:31
كتلة "الوفاء للمقاومة" دانت التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس: لتعلن السلطة موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية
أخبار لبنان
06:31
كتلة "الوفاء للمقاومة" دانت التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس: لتعلن السلطة موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية
0
أخبار لبنان
06:09
السفير السعودي تفقد معبر المصنع: نقف الى جانب لبنان لاستعادة سيادته... رسامني: ندرك كيف فُقدت الثقة مع المملكة
أخبار لبنان
06:09
السفير السعودي تفقد معبر المصنع: نقف الى جانب لبنان لاستعادة سيادته... رسامني: ندرك كيف فُقدت الثقة مع المملكة
0
أخبار لبنان
05:31
العناني يختتم زيارته لبنان بجولة في موقع البص الأثري في صور... سلامة: لا أنفاق داخل قلعة الشقيف
أخبار لبنان
05:31
العناني يختتم زيارته لبنان بجولة في موقع البص الأثري في صور... سلامة: لا أنفاق داخل قلعة الشقيف
0
أخبار لبنان
04:35
هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع
أخبار لبنان
04:35
هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع
0
أخبار لبنان
04:20
السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا
أخبار لبنان
04:20
السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
2
خبر عاجل
10:18
معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
خبر عاجل
10:18
معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
3
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
4
آخر الأخبار
15:47
عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا
آخر الأخبار
15:47
عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا
5
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
7
أخبار لبنان
04:41
سفارة قبرص: لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة اعتباراً من 1 أيلول
أخبار لبنان
04:41
سفارة قبرص: لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة اعتباراً من 1 أيلول
8
اسرار
23:35
أسرار الصحف 20-8-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 20-8-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More