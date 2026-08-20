العناني يختتم زيارته لبنان بجولة في موقع البص الأثري في صور... سلامة: لا أنفاق داخل قلعة الشقيف

اختتم المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني زيارته لبنان بجولة مع وزير الثقافة غسان سلامة في مدينة صور متفقدا موقع البص الأثري.



وبعد جولة في أرجاء الموقع، قال وزير الثقافة ردًا على أسئلة الصحافيين: "بعد الدعم الذي تلقته وزارة الثقافة من قيادة منظمة اليونسكو في الفترة الأخيرة، ولا سيما في مضاعفة عدد المواقع التي تحظى بحماية معززة على الأراضي اللبنانية، من الجنوب إلى بعلبك وعكار، وبعد الحصول على مباركة إدراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي، كان لا بد من دعوة المدير العام لمنظمة اليونسكو إلى لبنان ليعاين المواقع بأم عينيه، ويتحادث مع رؤساء هذا البلد حول قضية التراث ومركزيته في لبنان".



ووجه الشكر إلى المدير العام لليونسكو على زيارته، وعلى "المساعدة التي تركها لمدينة صور، والبالغة 100 ألف دولار، للمساعدة في بدء عملية ترميم المكان، إضافة إلى مساعدات أخرى تقدمها اليونسكو دورياً وتتعلق بالثروة الأثرية اللبنانية".



وعن قلعة الشقيف، أعلن وزير الثقافة أنه "بناءً على رأي الأثريين في المديرية العامة للآثار فإنه ليس هناك من أنفاق داخل قلعة الشقيف. أما الأنفاق التي دُمّرت أو فُجّرت في محيط قلعة الشقيف، فواحدة تبعد 700 متر والثانية 1100 متر".



وقال: "نحن نعتمد على الصور الفضائية لنرى حجم الدمار في قلعة الشقيف. فمن الخارج لا نرى دماراً، ونحن لن نذهب إلى القلعة بينما الإسرائيلي موجود داخلها، لذلك لا يمكننا أن ندرس الارتجاجات التي ربما حصلت داخل القلعة بسبب التفجيرين، ونحن ننتظر إما خروج الإسرائيلي أو أن يأتي طرف محايد إلى القلعة ويُطلعنا على ما حصل في داخلها. ولقد طلبنا ذلك من منظمة اليونسكو بمناسبة زيارة المدير العام إلى بيروت، وطلبنا منهم المساعدة في إرسال وفد محايد يذهب إلى القلعة ويعلمنا بما حصل فيها من الداخل".



وعن قلاع جبل عامل، قال وزير الثقافة: "هذه معركة ديبلوماسية من الطراز الرفيع خضناها بحماسة مع المديرية العامة للآثار التي حضّرت كل الملفات، ومع بعثتنا في اليونسكو، ومع إدارة اليونسكو لوضع هذه القلاع الخمس معاً، كي لا نخوض خمس معارك متتالية، فلتكن معركة واحدة للقلاع الخمس".



وأضاف: "كانت هناك معارضة، وعملنا ديبلوماسياً بكامل قوتنا حتى حصلنا على إجماع بإدراج القلاع الخمس على لائحة التراث العالمي، بفضل جهد الوفد الذي كان في كوريا الجنوبية لهذا الهدف".



وأكد أن "صور موجودة على لائحة التراث العالمي منذ أكثر من 40 سنة وتم وضعها على لائحة التراث العالمي المهدد، ولا سيما بعد الضربات التي أدت إلى سقوط بعض التيجان وإلى بعض الدمار"، قائلا: "أردنا أن يأتي المدير العام لليونسكو ليرى أن مطالباتنا بوضعها في حالة الخطر كانت مشروعة، لأن الدمار اقترب منها أكثر من اللازم".