الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتلة "الوفاء للمقاومة" دانت التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس: لتعلن السلطة موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية
أخبار لبنان
2026-08-20 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
كتلة "الوفاء للمقاومة" دانت التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس: لتعلن السلطة موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية
3
min
كتلة "الوفاء للمقاومة" دانت التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس: لتعلن السلطة موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية
دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" بشدة "هذا "التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس وتحويل قرى وبلدات الجنوب إلى مناطق غير صالحة للحياة"، مسجلة "استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي، الذي لم يحقق أياً من الأهداف والشروط التي رفعتها السلطة تبريراً لانخراطها في اتفاقية العار، وفي مقدمها وقف القتل وأعمال العدوان وتأمين انسحاب العدو".
وقالت الكتلة في بيان: "في لبنان، يمعن العدو الصهيوني المحتل بالتلطي خلف الاتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية لممارسة إجرامه الموصوف ضد الجنوب وأهله قتلاً جماعياً وتدميراً وتفجيراً للأحياء السكنية وتجريفاً للقرى والطرقات وسرقة لأشجار الزيتون المعمرة، فيما توغل السلطة في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي متقاعسة عن القيام بأبسط واجباتها السياسية والسيادية والدبلوماسية مما يشجع العدو على التمادي في مجازره وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية على غرار ما حصل الأسبوع الماضي في بلدتي أنصار ودير الزهراني حيث ارتقى أحد عشر شهيداً وشهيدة، ستة منهم من أسرة واحدة أبيدت بكاملها وهي عائلة الشهيد علي الحاج حسن وزوجته زينب ناصر الدين وأولادهما الأربعة".
ولفتت "الكتلة" "أركان السلطة، إلى أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة لإعدام الحياة في مدنه وقراه الجنوبية.. وبموافقة ودعم من الإدارة الأمريكية المجرمة"، مجددة دعوة السلطة "لإعلان موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية".
وتوقفت عند "استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته على غزة، وتوسع جرائمه بشكل ممنهج إلى الضفة الغربية سيما على صعيد تكثيف الاستيطان، فعبرت عن إدانتها الشديدة لهذا الانفلات الصهيوني العدواني والصمت الدولي إزاءه، والخذلان العربي المفجع".
وأعربت الكتلة أيضاً عن إدانتها للعدوان الصهيوني على سوريا والذي استهدف مطار أبو الظهور في إدلب ورأت فيه "مظهراً آخر من مظاهر الاستباحة الصهيونية المفتوحة لسيادة الدولة السورية".
وفي الشأن الاقتصادي الاجتماعي الداخلي، عبرت "الكتلة" عن قلقها العميق من "تفشي الفساد على نطاق واسع وتحوله إلى منظومة محاصصة في المغانم تطال كل القطاعات في ظل تخلي الحكومة عن القيام بواجباتها، وعدم مبادرة القضاء إلى الاضطلاع بالمهام الموكلة اليه وتراجع دوره وصدقية الإجراءات التي يعتمدها والتي تثير قلق الرأي العام اللبناني إزاء مسار العدالة في البلاد".
أخبار لبنان
"الوفاء
للمقاومة"
التمادي
الصهيوني
استباحة
أرواح
الناس:
لتعلن
السلطة
"الاتفاق
الإطار"
والانسحاب
المفاوضات
وجولاتها
المخزية
التالي
Sky Lounge Services: تقدم متواصل في أعمال تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض – القليعات
سلام استقبل رئيسي بلديتي رميش ودبل: دعم صمود أهالي القرى الحدودية وتأمين مقومات الحياة فيها أولوية وطنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-09
"الوفاء للمقاومة" دانت الصمت عن جرائم التجريف والنسف في الجنوب: للتراجع عن اتفاق الإطار وإسقاطه من أساسه
أخبار لبنان
2026-07-09
"الوفاء للمقاومة" دانت الصمت عن جرائم التجريف والنسف في الجنوب: للتراجع عن اتفاق الإطار وإسقاطه من أساسه
0
أخبار لبنان
2026-06-25
"الوفاء للمقاومة": الموقف الإيراني فرض على الصهيوني والأميركي وقفا لإطلاق النار
أخبار لبنان
2026-06-25
"الوفاء للمقاومة": الموقف الإيراني فرض على الصهيوني والأميركي وقفا لإطلاق النار
0
أخبار لبنان
2026-08-06
"الوفاء للمقاومة": على السلطة حزم أمرها ووقف التفاوض مع العدو
أخبار لبنان
2026-08-06
"الوفاء للمقاومة": على السلطة حزم أمرها ووقف التفاوض مع العدو
0
آخر الأخبار
2026-08-14
قاسم: الممارسات العدوانية تزيد أثناء المفاوضات ليؤكد "الاسرائيلي" أنه لا يسأل عن السلطة اللبنانية واتفاق الاطار حرم السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم
آخر الأخبار
2026-08-14
قاسم: الممارسات العدوانية تزيد أثناء المفاوضات ليؤكد "الاسرائيلي" أنه لا يسأل عن السلطة اللبنانية واتفاق الاطار حرم السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:00
صندوق النقد الدوليّ أشاد بإقرار المجلس النيابيّ اللبنانيّ تعديلات على قانون معالجة أوضاع البنوك
أخبار لبنان
10:00
صندوق النقد الدوليّ أشاد بإقرار المجلس النيابيّ اللبنانيّ تعديلات على قانون معالجة أوضاع البنوك
0
أمن وقضاء
09:45
قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
أمن وقضاء
09:45
قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
0
أخبار لبنان
09:37
المالية تردّ على اتهامات لجابر: مرسوم السرية المصرفية صدر ونُشر في الجريدة الرسمية
أخبار لبنان
09:37
المالية تردّ على اتهامات لجابر: مرسوم السرية المصرفية صدر ونُشر في الجريدة الرسمية
0
أخبار لبنان
09:17
وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية
أخبار لبنان
09:17
وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:35
مصر وقطر وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة
أخبار دولية
08:35
مصر وقطر وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة
0
أخبار دولية
09:17
الولايات المتحدة: الصين "تحتجز تعسفا" مواطنا أميركيا
أخبار دولية
09:17
الولايات المتحدة: الصين "تحتجز تعسفا" مواطنا أميركيا
0
أخبار لبنان
09:17
وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية
أخبار لبنان
09:17
وفد "الجمهورية القوية" زار مفتي حاصبيا ومرجعيون وتأكيد الشراكة الوطنية
0
خبر عاجل
06:06
مصدر دبلوماسي غربي مطّلع للـLBCI عن تلة علي الطاهر: حزب الله عرض في وقت سابق من هذا الأسبوع تسليم منطقة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني في ظل تراجع قدرته على الإمساك بها وسعيه إلى استعادة عناصره ومعداته الموجودة هناك
خبر عاجل
06:06
مصدر دبلوماسي غربي مطّلع للـLBCI عن تلة علي الطاهر: حزب الله عرض في وقت سابق من هذا الأسبوع تسليم منطقة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني في ظل تراجع قدرته على الإمساك بها وسعيه إلى استعادة عناصره ومعداته الموجودة هناك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:55
حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري
أخبار دولية
07:55
حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بين وزير الخارجية المصري ونظيره القطري
0
اقتصاد
07:50
بالتعاون مع البنك الدولي... إطلاق دراسة تبحث مستقبل العلاقة بين مرفأ بيروت ومحيطه
اقتصاد
07:50
بالتعاون مع البنك الدولي... إطلاق دراسة تبحث مستقبل العلاقة بين مرفأ بيروت ومحيطه
0
آخر الأخبار
07:45
نقابة المهندسين في بيروت تطلق مبادرة وطنية بعنوان "حماية الذاكرة العمرانية والتراثية للبنان"
آخر الأخبار
07:45
نقابة المهندسين في بيروت تطلق مبادرة وطنية بعنوان "حماية الذاكرة العمرانية والتراثية للبنان"
0
أخبار لبنان
06:48
الصدي عاين منشآت النفط والخزانات والمرابط في الزهراني: نعمل على الاستفادة إقتصادياً من كل القدرات والأصول الاستراتيجية
أخبار لبنان
06:48
الصدي عاين منشآت النفط والخزانات والمرابط في الزهراني: نعمل على الاستفادة إقتصادياً من كل القدرات والأصول الاستراتيجية
0
أخبار لبنان
06:31
كتلة "الوفاء للمقاومة" دانت التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس: لتعلن السلطة موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية
أخبار لبنان
06:31
كتلة "الوفاء للمقاومة" دانت التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس: لتعلن السلطة موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية
0
أخبار لبنان
06:09
السفير السعودي تفقد معبر المصنع: نقف الى جانب لبنان لاستعادة سيادته... رسامني: ندرك كيف فُقدت الثقة مع المملكة
أخبار لبنان
06:09
السفير السعودي تفقد معبر المصنع: نقف الى جانب لبنان لاستعادة سيادته... رسامني: ندرك كيف فُقدت الثقة مع المملكة
0
أخبار لبنان
05:31
العناني يختتم زيارته لبنان بجولة في موقع البص الأثري في صور... سلامة: لا أنفاق داخل قلعة الشقيف
أخبار لبنان
05:31
العناني يختتم زيارته لبنان بجولة في موقع البص الأثري في صور... سلامة: لا أنفاق داخل قلعة الشقيف
0
أخبار لبنان
04:35
هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع
أخبار لبنان
04:35
هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع
0
أخبار لبنان
04:20
السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا
أخبار لبنان
04:20
السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
2
خبر عاجل
10:18
معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
خبر عاجل
10:18
معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
3
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
4
آخر الأخبار
15:47
عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا
آخر الأخبار
15:47
عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا
5
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
7
أخبار لبنان
04:41
سفارة قبرص: لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة اعتباراً من 1 أيلول
أخبار لبنان
04:41
سفارة قبرص: لن يتم قبول سوى جوازات السفر اللبنانية البيومترية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة اعتباراً من 1 أيلول
8
اسرار
23:35
أسرار الصحف 20-8-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 20-8-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More