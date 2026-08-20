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Sky Lounge Services: تقدم متواصل في أعمال تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض – القليعات
أخبار لبنان
2026-08-20 | 06:45
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Sky Lounge Services: تقدم متواصل في أعمال تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض – القليعات
اعلنت شركة Sky Lounge Services في بيان"مواصلتها أعمال تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض – القليعات، مع تسجيل تقدم في الأعمال الإنشائية والفنية والتشغيلية وفق الخطة الموضوعة".
وقالت:" انه تم توسيع مبنى المسافرين من 2,000 متر مربع إلى 4,700 متر مربع، أي بزيادة قدرها 2,700 متر مربع، لتلبية حاجة الأجهزة الأمنية والتشغيلية مما يتيح تعزيز التجهيزات والخدمات، بما فيها زيادة عدد أجهزة الأشعة السينية (X-Rays). كما يسمح التصميم الجديد باستيعاب عدد أكبر من المسافرين في وقت أقل بسلاسة وكفاءة.
وعلى صعيد الإنشاءات، وصل مبنى المسافرين إلى شكله الهيكلي النهائي، بما يشمل الهيكلية الحديدية من الجوانب والسقف، على أن تتواصل الأعمال المتعلقة بإغلاق المبنى وتنفيذ الأرضيات والتشطيبات. كما تم تلزيم الأعمال الكهروميكانيكية، ما يدفع بالمشروع إلى مرحلة جديدة من التنفيذ".
واشارت ىالى انه"بالتوازي، تبدأ التحضيرات المتعلقة بأعمال تجهيز المدرج، في خطوة إضافية نحو تعزيز الجهوزية التشغيلية للمطار، مع استمرار التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة الداخلية والبلديات، والمديرية العامة للطيران المدني، والجهات الأمنية المعنية".
وأكدت الشركة أن" العمل مستمر على مختلف المسارات بهدف إطلاق التشغيل الجزئي للمطار بأواخر شهر تشرين الأول، بالتوازي مع استكمال الأعمال والمتطلبات اللازمة وصولاً إلى التشغيل الكامل".
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