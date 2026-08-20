جولة لوزير التنمية الإدارية في مدينة طرابلس وقضاء زغرتا

جال وزير التنمية الإدارية فادي مكي في مدينة طرابلس وقضاء زغرتا، وذلك في إطار دعم المؤسسات والبلديات المحلية وتعزيز دورها في المسار التنموي والتحول الرقمي، ضمن برامج ومشاريع وزارة التنمية الإدارية.



وقد اطلع مكي من الفعاليات المحلية على الاحتياجات وسبل التعاون في مجالات التنمية الإدارية والتحول الرقمي.